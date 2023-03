Tras 12 años en el mundo laboral abarcando numerosas aventuras profesionales, incluida una larga experiencia en el mundo de la moda, en plena pandemia decidió emprender creando su propia firma de ropa: Brave_of. La presentación de esta marca afirma tener «el cariño por la elaboración artesanal y la dedicación y tiempo que una prenda se merece». Pretende ensalzar el valor de hecho a mano en contraposición del ‘Fast Fashion’ dando valor a la marca España.

Confiesa que siempre le han gustado los bocetos y hacer diseños de moda. ¿Cuándo comenzó a hacerlo?

Siempre me ha encantado diseñar, recuerdo pintar muñecas con distintos ‘looks’ desde muy pequeña. Es raro que alguien de mi entorno no tenga un boceto mio de algún maniquí pintado en cualquier momento en un folio. Recuerdo pintar bocetos y regalarlos en cualquier casa, en el instituto o en cualquier clase de la universidad.

Ha estudiado Gestión y Administración Pública, y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. ¿Tiene la espinita de no haber podido estudiar moda?

Cuando tuve que plantearme qué tenía que estudiar, confieso que siempre me había gustado la moda y todo aquello que le rodeaba. Por aquel entonces, la carrera de Diseño de moda como tal solo estaba implantada en Madrid y Barcelona y yo tenía claro que, al menos en un primer momento, quería estudiar en la Universidad de Salamanca. No es exactamente una espinita clavada. No digo que habiendo estudiado moda las cosas hubieran sido más fáciles o tendría una base que igual actualmente estoy formando, pero también considero que me gusta aprender por mí sola cada día.

¿Qué le ha aportado esta formación a su negocio?

Ambas carreras me han aportado muchos conocimientos que he utilizado a la hora de lanzarme a crear ‘Brave_of’. Sobre todo en un primer momento, a la hora de crear mi plan de empresa, por ejemplo, en el que mis estudios han sido de gran ayuda para poner en marcha de dónde partía y dónde quería llegar.

¿Cómo nació la iniciativa de ‘Brave_of’?

‘Brave_of’, como he dicho anteriormente, nació en plena pandemia. Volví de Sevilla, donde trabajaba hasta que estalló el estado de alarma, para confinarme en Hervás, donde empecé a darle vueltas a la idea de vender prendas de punto después de que un día mi madre deshiciera una antigua chaqueta de mi hermana y tejiera un par de tops.

¿Le resultó difícil arrancar en plena pandemia?

Por un lado, la idea de poner en marcha el proyecto me sirvió para evadirme de otros problemas más complejos que rondaban en mi cabeza por aquella época. Entonces todo lo que rodeaba la idea me resultaba fácil porque me ilusionaba mucho y me servía de distracción. Por otro lado, lanzarme a la piscina en esa situación, sin haber emprendido nunca, sí me resultó un poco complicado.

Siempre ha llevado a Extremadura y a Hervás, donde están los talleres de ‘Brave_of’, por bandera. ¿Cómo se hacen estas prendas?

Todas las prendas son elaboradas a mano de forma tradicional, por lo general a dos agujas. Confeccionamos todas las prendas de forma sostenible, bien en punto, bien en crochet. Diseñamos el boceto del diseño para posteriormente darle forma a base de modificaciones hasta llegar al resultado final.

Sus prendas son ‘slow fashion’ en una zona de ‘slow living’. Es decir, ropa que se hace alejada de las grandes industrias en una región como Extremadura. ¿Qué aporta esta filosofía a su marca?

Huimos en todo momento del ‘fast fashion’, del concepto de ropa de usar y tirar implantado por las grandes cadenas de moda. Apostamos por una moda lenta, stock cero, realizando todas las prendas bajo pedido, reduciendo así la contaminación y el cambio climático.

¿Cómo se conjugan la tradición y la exclusividad en las prendas de ‘Brave_of’? ¿Puede ser de lujo un top de punto, un método que usaban nuestras abuelas?

Totalmente, de hecho es una de las frases más repetidas cuando alguien me habla de ‘Brave_of’. La gente se sorprende mucho sobre cómo con mucha dedicación y originalidad hemos sido capaces de reinventar una técnica como el punto y darle ese toque de lujo hecho a mano, máxima de nuestra firma. “The new luxury is handmade” (“El nuevo lujo es lo hecho a mano”).

¿Qué ha supuesto para usted haber participado en un desfile 100% extremeño (con las placentinas Yolanda Alonso y Manuela Sánchez) en las Galerías Canalejas de Madrid?

‘Brave_of’ ya había desfilado con anterioridad en Madrid en dos ocasiones, pero haber tenido la oportunidad de desfilar en un enclave como las Galerías Canalejas con estas dos profesionales ha sido un orgullo para nuestra marca y para Extremadura, por supuesto.

¿Cuáles serán las tendencias en2023 en el mundo de la moda?

No soy mucho de tendencias, modas ni estereotipos. Ni a la hora de diseñar ni de vestir, ni tampoco de vivir (ríe).