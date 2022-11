En muchas ocasiones, cuando nos vamos de casa, tendemos a dejar cosas conectadas ya sea porque no nos importa y pensamos que no puede ocurrir nada, o porque, con las prisas, se nos olvida. Con el aparato que más nos ocurre es con el cargador.

Separarnos del teléfono móvil es cada vez más complicado. De hecho, son muchas las personas que afirman que no saben vivir cuando no lo tienen cerca. Es muy común coger el cargador y dejarlo enchufado en el primer sitio que encontremos. Pero esto podría generar un grave problema.

Aunque, lo primero que debemos saber es que, al dejarlo enchufado, el cargador no se recalentará en exceso. En la actualidad, los nuevos cargadores tienen un diseño especial y usan tecnologías de seguridad. El objetivo principal de ello es conseguir que el transformador no se recaliente en exceso, algo que sí puede resultar peligroso. Aun así, recuerda que si no lo dejas enchufado, estarás ahorrando más energía.

El problema grave

La situación se complica cuando tu cargador no es original. Los modelos que no están homologados puede que no cumplan los mínimos de calidad. En este sentido, podríamos enfrentarnos a riesgos graves como que haya un incendio, en relación con la mala calidad del cable.

Para evitar cualquier tipo de susto, lo mejor es llevar siempre a mano el cargador original y usar ese de forma general, y sobre todo, asegurarnos de que no lo hemos dejado enchufado.