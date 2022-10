Los fraudes digitales están muy presentes por todas partes. Este verano, 17 cacereños fueron víctimas de la técnica conocida como "Smishing", el envío de mensajes fraudulentos a través de telefonía móvil, robándoles entre 1.000 y 10.000 euros de sus cuentas bancarias. También hubo casos de estafas vía móvil en Badajoz, Plasencia y otras partes de Extremadura.

El robo de nuestros datos y el atentado contra nuestra privacidad está llegando a unos niveles extremos y ya normalizados. Pero hay hackers que van más allá, que no se conforman únicamente con robarte dinero de la cuenta si clicas en un mensaje de texto, sino que, directamente, utilizan tu teléfono móvil.

Este tipo de casos no son tan comunes, pero no porque no ocurran, sino porque la persona no se da cuenta de que terceros están utilizando su móvil a distancia y sin consentimiento. En ocasiones, estas situaciones ni se registran y para evitar esto, queremos enseñarte unas técnicas con las que puedes comprobar si tu móvil está siendo hackeado.

Presta atención a las notificaciones

Las últimas versiones de iPhone y Android te avisan cuando una aplicación accede al micrófono, la cámara o la ubicación. Nunca está de más revisar estos avisos y comprobar que tengan sentido: que Google Maps acceda a la ubicación es normal; que lo haga la aplicación de linterna, no tanto. Incluso, en algunos móviles, se enciende una lucecita en la parte superior de la pantalla cuando el móvil utiliza el micrófono (luz naranja) o la cámara (luz verde).

Uso de la batería

En ajustes, puedes acceder al uso de la batería para comprobar cuales son las aplicaciones que más batería consumen. Si en los primeros puestos hay alguna que tú no utilizas, ya sabes por qué es.

Activa Play Protect en móviles Android

Los móviles Android tienen su propio antivirus integrado en Google Play, llamado Play Protect. Este antivirus puede pararle los pies a una buena cantidad de malware y aplicaciones potencialmente dañinas, de modo que es posible que si el móvil está hackeado, Play Protect esté desactivado.

Revisa las aplicaciones

Posiblemente el mejor modo de saber si el móvil ha sido hackeado y/o contiene software espía es revisar minuciosamente la lista de aplicaciones instaladas, en busca de cualquier aplicación que no sea del sistema y que no hayas instalado tú.

Batería sobrecalentada

Si el teléfono móvil está en muy buen estado y nunca se ha recalentado, debemos preocuparnos si esto ocurre. Sobre todo, si en ese momento no estamos haciendo nada con él, o solo estamos metidos en alguna aplicación conectado a WiFi, es muy raro que se caliente más de lo normal.

Podría significar que se están enviando datos robados a otro dispositivo o que otra persona lo está utilizando sin nuestro conocimiento. Aun así, es normal que los móviles se recalienten cuando tengas muchas aplicaciones abiertas mientras usas datos 3G o 4G.