Mercadona vuelve a ser tendencia por uno de sus productos. El pollo es uno de los alimentos más consumidos y esta cadena de supermercados ha sacado una opción en lata muy cómoda de utilizar.

Se trata de pechuga de pollo al natural en conserva, con dos latas a 1,65 euros. Además, Mercadona señala que este pollo es "bajo en grasa y una fuente de proteínas" elaborado por el proveedor Totaler Frinsa del Noroeste en sus instalaciones de Ribera (A Coruña). Únicamente lleva pechuga de pollo enlatada con agua y sal por lo que “permite mantener todas las propiedades nutricionales”, señala la empresa.

Receta popular

Hay una gran variedad de recetas que se pueden preparar con este alimento, y la web de Mercadona nos recomienda algunas. Por ejemplo una ensalada de canónigos, maíz, pollo, aguacate, tomates cherry y pipas. Prepararla no tiene mucho misterio. Prepara los canónicos como base y añade el tomate en cubos pequeños, el maíz y el aguacate en rodajas. Desmenuza el pollo al natural sobre la ensalada y espolvorea las pipas. Aliña al gusto y listo para comer.

Valor nutricional

Energía : 133 calorías

: 133 calorías Grasas : 1’5 gramos

: 1’5 gramos de las cuales saturadas: 0’5 gramos

Hidratos de carbono : 0 gramos

: 0 gramos de los cuales azúcares: 0 gramos

Proteínas : 30 gramos

: 30 gramos Sal: 1’4 gramos

Una lata de pollo contiene 52 gramos, algo más de la mitad de esos valores marcados. Eso quiere decir que aporta 69 calorías y 16 gramos de proteína. Las grasas están presente de manera natural en este tipo de carne, y no se consideran dañinas para la salud. Y, como era de esperar, no contiene hidratos de carbono porque ni las carnes ni los peces aportan este macronutriente. En cuanto al contenido de sal, habrá personas que se sorprendan porque sea algo elevado, pero no es peligroso para la mayoría de personas.

Por otro lado, hay varios influencers que ya comienzan a recomendarlo. Es el caso de @/jorgito.97, otro tiktoker que se dedica a crear contenido relacionado con la alimentación.