Convertido en el actor del momento y 'ladrón' oficial de corazones por su personaje de 'Víctor' en uno de los éxitos del verano en Netflix, 'Valeria', Maxi Iglesias ha sido uno de los rostros conocidos que no se han querido perder el concierto de David Bisbal en el Festival Starlite y, sin poder ocultar que está enamorado de nuevo, ha confirmado que su corazón está ocupado. ¿La afortunada? La espectacular actriz peruana Stephanie Cayo, a la que conoció durante el rodaje de la película 'Mochileros' y con la que hace dos meses era pillado en actitud cariñosa por las calles de Málaga.

Feliz por el éxito de la segunda temporada de 'Valeria' y sin proyectos a la vista, Maxi desvela lo afortunado que se siente por ser uno de los protagonistas de la serie basada en las novelas de Elísabet Benavent, que desde su estreno está en el 'top ten' de las más vistas en Netflix.

"Estoy disfrutando muchísimo de los comentarios que estamos recibiendo por parte de toda la gente que está viendo 'Valeria' que está siendo una pasada, muy contentos y saboreando que algo que hemos hecho en pandemia y que ha costado mucho sacar adelante por el protocolo covid y la situación que había en ese momento en ese país, ser privilegiados por poder hacerla y ahora por poder estrenarlo y que encima esté gozando de tan buenas críticas. Te sientes doblemente privilegiado", ha confesado, apostando por una tercera temporada de la serie aunque, como apunta, "eso no me corresponde a mí decirlo". "Siendo una serie que apenas ha recibido promoción y que se está estrenando en un mes como agosto que sabemos que es el mes de vacaciones por excelencia en nuestro país y que se está manteniendo en los primeros puestos después de 10 días es una maravilla. Yo no puedo decir nada, pero yo si fuera Netflix la renovaría la verdad", afirma sin poder contener una sonrisa que refleja lo contento que está con su último proyecto.

Consciente de las pasiones que despierta por su atractivo y del revuelo que desató entre sus fans al compartir en Instagram una fotografía presumiendo de su espectacular anatomía al inicio del verano, Maxi sube unos cuantos grados la temperatura y, confesando que desde entonces "he estado en más playas y he estado más desnudo", deja caer que "no descarto que caiga alguna foto más".

Muy discreto y cuando su relación con Stephanie Cayo se consolida poco a poco, el actor confirma su noviazgo y, sin nombrarla en ningún momento, desvela que su corazón "está ocupado" y que está viviendo uno de los mejores de su vida gracias "a mis amigos, un pilar importantísimo en mi vida y te puedo decir que trato de rodearme de gente que me suma y me ayuda a ser mejor persona. Estoy feliz".