Completamente roto. Así se ha mostrado este martes a uno de los hermanos de Rodolfo Sancho, Rodrigo, tras la entrada en prisión de su sobrino Daniel Sancho por el presunto asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.

Tanto él como su hermano Félix están volcados en proteger a su madre, Noelia Aguirre -viuda del recordado actor Sancho Gracia, del que este 8 de agosto se cumplen 11 años de su fallecimiento- en estos durísimos momentos en los que, como confiesa Rodrigo, están viviendo "una pesadilla".

"Pues tú verás, es una cosa muy larga" ha reconocido cuando le hemos preguntado cómo está la familia tras la detención y posterior entrada en la cárcel de Daniel tras haber admitido que mató y descuartizó al médico con el que mantenía una relación sexual desde hace varios meses, como el joven ha contado a las autoridades policiales tailandesas.

"Es complicado y parece una pesadilla" explica Rodrigo muy emocionado, confirmando que todos lo están pasando muy mal y que, aunque en este tremendo trance está en contacto con Rodolfo, prefiere no dar detalles sobre cómo son sus conversaciones con el actor: "A ver, con mi hermano hablo y lo que pasa es que él hay algunas cosas que no nos dice para protegernos de algunos detalles, ¿sabes? Sobre todo, a mi madre que hay que cuidarla ahora" desvela.

Muy discreto, Rodrigo prefiere no confirmar si como se ha publicado su hermano ya se encuentra en Tailandia aunque no podrá ver a su hijo hasta dentro de 10 días por la situación de aislamiento que tiene en la cárcel de Koh Samui por el protocolo covid-19: "No tengo ni idea, sinceramente. No, ni idea, en serio. Tampoco sé decirte si mi hermano está allí. Es que hay cosas que no puedo contaros".

"Confío en que todo termine lo mejor posible, aunque el lío es gordo" admite abatido, asegurando que a pesar de todo "confía en la justicia", aunque sea en la tailandesa. "No es lo mismo que esté aquí claro, pero es que eso lo sabe todo el mundo, es un país que no conocemos y no sabemos como funciona así que claro, claro que da miedo, pero bueno, habrá que confiar" añade.

Momentos "muy complicados" en los que toda su familia no puede hacer otra cosa por Daniel -"estará incomunicado y es mi hermano, su padre, quien tiene que..."- que "mandarle energía" y pedir públicamente, al igual que ha hecho la madre de su sobrino, Silvia Bronchalo, que no hagamos juicios públicos antes de tiempo: "Hombre claro, es lógico".

A pesar de que una periodista de 'El programa de Ana Rosa' pudo hablar con Daniel este mismo lunes, antes de que el joven pasase a disposición judicial, Rodrigo confiesa que ellos no se han podido poner en contacto con el joven: "No, y aparte es muy doloroso". "Está todo muy reciente" explica, reconociendo que prefieren esperar un poco de tiempo para ello.

Y ha sido al preguntarle qué mensaje le transmitiría a su sobrino si tuviese alguna manera de contactar con él cuando el hermano de Rodolfo Sancho se ha roto completamente ante las cámaras: "Ten en cuenta que yo a ese niño le he limpiado el culo cuando era un bebé" ha afirmado sin poder contener la emoción, fiel reflejo de lo mal que lo está pasando toda su familia.