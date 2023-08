'Supervivientes' terminó el pasado junio, pero con una sorpresa que nadie esperaba. El presentador cogía la mano a los dos finalistas, Bosco y Adara, para comunicar la decisión de la audiencia: "Los espectadores de 'Supervivientes 2023' han decidido que el ganador de esta magnífica edición y del premio de 200.000 euros sea... ¡Bosco!".

El ganador no fue lo que más impactó al público. La complicidad entre Bosco y Adara se palpó en la gala final del programa, algo de lo que se dio cuenta Carlos Sobera: "Aquí hay tema". Ante esto, el presentador preguntó por lo que pasaba entre ellos: "¿Hay algo más de lo que ya se ve a simple vista? Que ya se ve bastante".

Bosco y Adara confirmaron su relación con un beso para finalizar la edición de 'Supervivientes'. Una relación que no ha durado ni tres meses. Recientemente, salieron rumores de la ruptura entre los dos exconcursantes, aunque el motivo es un misterio, hasta este momento.

Una cuenta ha publicado el siguiente post y Adara ha dado ‘me gusta’: "Era obvio que todos sabíamos, no había pareja, no había encuentros, no había escapadas de ellos solos ni unas vacaciones solos. Una pareja tiene que tener sus espacios pero ¿tantos? Él es así, es respetable, pero no pidas iniciar una relación si te vas a pasar el verano a tu bola". No obstante, consciente del revuelo que podría ocasionar, ha optado por deshacer el clic después.

Después, Bosco dejó de seguirla en redes sociales, confirmando así su claro distanciamiento. Ahora, la madrileña ha compartido una publicación con un clarísimo recado hacia el ganador del reality de Telecinco. "Mantente soltera hasta que el amor se sienta así", reza el post que ha compartido Adara Molinero.

De esta manera, Adara estaría explicando cómo se ha sentido en su relación con Bosco Martínez-Bordiú. "Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que no quiera jugar, alguien que sepa lo que quiere. Quédate soleta hasta que te parezca fácil, sencillo, como respirar. Quédate soltera hasta que no tengas que recordarle constantemente a alguien cómo ser mejor o cómo tratarte bien".

La publicación va un paso más allá: "Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que haría cualquier cosa para que te sientas querida y escuchada. Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que nunca te llene el corazón de dudas, alguien que te recuerde cada día lo especial que eres para él. Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que simplemente tenga sentido, que solo te aporte paz y felicidad".