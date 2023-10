La familia Campos no ha tardado en reaccionar a la exclusiva de Edmundo Arrocet en la revista 'Diez minutos' hablando de María Teresa Campos tras su fallecimiento. Una entrevista en la que el humorista recuerda su relación con la presentadora y en la que arremete contra Terelu y Carmen Borrego, insinuando que no se ocuparon de su madre durante los 6 años que duró su relación con ella.

Las hermanas, destrozadas, han reaparecido este miércoles en los programas en los que colaboran -'La Plaza' en TVE en el caso de Terelu, y 'Así es la vida' en el de Carmen, en cuyo plató también ha estado la nieta de María Teresa, Alejandra Rubio- y no han dudado en responder al exnovio de su madre.

"La persona que podría contestar a todo esto ya no está. No me siento capacitada para contestar, y por una parte me alegro de que no esté para vivir esto. Tengo la conciencia muy tranquila, mi familia también la tiene, y pesa más el respeto a la memoria de mi madre que lo que diga nadie. Es un sinvergüenza" ha sentenciado Carmen.

Tras el programa, la hija menor de la icónica comunicadora ha atendido a Europa Press y ha revelado si tomará medidas legales contra Edmundo por sus polémicas declaraciones: "Tengo otras cosas en las que pensar en este momento, de verdad" ha afirmado, dejando entrever que por el momento no va a mover ficha para demandar al humorista.

Eso no quiere decir que no lo pueda hacer en un futuro, ya que como ha advertido, "no sé lo que voy a hacer. De momento lo que voy a hacer es salvaguardar la memoria de mi madre".

"Es lo único que quiero en este momento y no voy a contestar nada ni en mi programa, ni a vosotros, ni en entrevistas en revistas, no voy a contestar a nada" ha asegurado, haciendo suyo el refrán de 'no hay mayor desprecio que no hacer aprecio' en lo que a la exclusiva de Bigote Arrocet se refiere.

A pesar de que no quiere entrar en las declaraciones del chileno ni confesar si se esperaba algo así cuando todavía no se ha cumplido un mes de la muerte de su madre, Carmen sí ha asegurado que su familia, más unida que nunca, cuenta con el apoyo, el respeto y el cariño de muchísima gente "que me quiere y que quería a mi madre y eso es lo que voy a llevar siempre en el corazón".