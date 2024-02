La semana pasada Kiko Rivera se veía obligado a cancelar una actuación en A Coruña por motivos de salud. Tal y como el Dj compartía con sus seguidores en redes sociales, tenía fuertes dolores de rodilla y, a la espera de confirmación del día por parte de los médicos, todo apuntaba a que tendría que pasar por quirófano antes de poder retomar sus compromisos profesionales.

Un problema de salud más grave de lo que parecía en un principio, ya que como ha revelado el hijo de Isabel Pantoja padece osteonecrosis, también llamada necrosis avascular, una afección que produce la muerte de tejido óseo por un riego sanguíneo insuficiente. "La osteonecrosis de la rodilla hace referencia a la muerte de las células óseas y de la médula ósea por causa isquémica. Son sinónimos de esta enfermedad el infarto óseo de rodilla o necrosis aséptica de rodilla" ha detallado el Dj.

No obstante eso no le ha frenado para montar un fiestón por su 40 cumpleaños. Kiko Rivera celebró este sábado sus cuatro décadas de vida en un evento al que no faltaron sus seres queridos. Aunque, como erade esperar, el distanciamiento con su familia es un hecho ya que a la cita no asistieron ni su prima Anabel Pantoja; ni su madre, Isabel Pantoja; ni su hermana, Isa Pantoja... Fueron su mujer, Irene Rosales, sus los amigos que no le dejaron solo ni un momento.

Venta de Cantora

El dj permanece ajeno a todas las polémicas que se han hecho públicas en los últimos meses, pero lo cierto es que parece que ha dado su brazo a torcer a tener un acercamiento con su madre en cuanto a la posible venta de Cantora.

Tal y como hemos conocido recientemente, la tonadillera está decidida a vender la finca en la que se ha recluido todos estos años y mudarse a Madrid para comenzar de cero. Esa venta también le perjudica a su hijo Kiko, ya que también es propietario de una parte... y habría llegado a un acuerdo con ella para venderla y salir beneficiados ambos.

Sin embargo, parece que ese acercamiento que han tenido en cuanto a la venta de Cantora no ha significado nada en el ámbito sentimental, ya que madre e hijo siguen sin tener ningún tipo de contacto ni de cordialidad entre ellos. A la vista está.

Un invitado de la familia

El que no se quiso perder la fiesta de su hermano fue Cayetano Rivera, que después de torear en Salamanca no dudó en pasarse por allí para acompañar al dj y a todos sus seres queridos, demostrando así la buena relación que tienen y lo ajenos que están a todo lo que se ha dicho de ellos en los últimos meses.