Estas fueron las palabras de la Reina Letizia por el 25 aniversario de Feder: "prevenir también es frenar una enfermedad"

Ayer se celebró el 25 aniversario de la Federación Española de Enfermedades Raras o también conocida como Feder. Una de las invitadas estrella fue la reina Letizia, la cual eclipsó a su público con su discurso de cuatro minutos y sin papel.

La celebración tomó lugar en Sevilla, la ciudad que vio nacer a esta federación. La misión de esta siempre ha sido promover los derechos de aquellos que conviven con una enfermedad rara y desean tratamiento.

Doña Letizia lleva acompañando 14 años las labores, por ello regresa este 2024 con un emotivo discurso, el cual no le hizo falta leer, en el que destaca que: "cuando hablamos de prevención no solo nos referimos a la primaria, sino a esa prevención ligada a la investigación, al diagnóstico precoz y al acceso en equidad a tratamientos farmacológicos y a las diferentes terapias, porque si no identificamos las causas de las patologías raras no podremos prevenirlas".

Además, su Majestad la Reina también añade: "prevenir también es frenar las consecuencias de padecer una enfermedad poco prevalente". También aprovechó para reivindicar la importancia de la investigación a estas enfermedades, "no solo para prevenir, sino también curar", como indica el lema de esta fundación.

Polémica en redes

Su discurso arrasa en redes tales como X, antes conocida como Twitter, donde usuarios como @david_h_morales señala: "La Reina Letizia no tiene rivales comunicando".

En los comentarios se desata la polémica, con posturas extremistas sobre su circusntancia con la casa real, más que por la preocupación por las personas que padecen una enfermedad rara.