Aitana se pronuncia sobre su reconciliación con Sebastián Yatra

Tras tres meses después de su ruptura, todo apunta a la reconciliación de los cantantes. A pesar de que la cantante Aitana estuviese dando bandazos, desató rumores cuando se encontró a la cantante con su "exnovio" en Islandia finales de febrero, también se rumorea que ambos celebraron San Valentín en un restaurante exclusivo de Madrid. Pero las alarmas saltaron cuando recientemente los habrían visto agarrados de la mano por un aeropuerto londinense, el gesto que indicaba reconciliación.

Hay quien cree que la relación de los cantantes ha pasado de amor a amistad, ya que estas escapadas no apuntan a noviazgo, sino a una posible colaboración musical. Aunque ellos no se pronunciaron ante tales acusaciones, ya que tampoco lo hicieron cuando en diciembre de 2022 empezó su noviazgo. Sorprendida en una reunión de trabajo, la "triunfita" fuese pillada, y aunque no ha confirmado ni desmentido su posible reconciliación ha dejado claro a la prensa de este país que "si la cara es el espejo del alma, ella está encantada".

A pesar de las declaraciones que daba el cantante en una entrevista en de febrero de este año: "Aunque esté enamorado de alguien, me darían ganas de ser infiel", todo apunta a una, ya segura reconciliación de los cantantes.

Polémica entrevista

Yatra desató la polémica después de una entrevista, ya que asegura que él no podía serle fiel a su pareja al salir de fiesta, pues al cantante le gusta "gustar". Esta entrevista inundó las redes con una inmensidad de comentarios negativos hacia el cantante, puesto que también tuvo altercados después de terminar su relación con la cantante Tini. Probablemente, Yatra en esta entrevista confesase el porqué de la ruptura de su relación con Aitana sin darse cuenta.