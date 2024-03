La emotiva razón de una soltera para acudir a 'First Dates'

El programa de citas de Cuatro, 'First Dates', no para de dar sorpresas en cada entrega. El dating show, uno de los formatos más consolidados de la pequeña pantalla, vivió el pasado jueves un emotivo momento que llegó a conmover a su presentador, el polifacético Carlos Sobera. Una soltera procedente de Linares, en Jaén, llegaba al restaurante más famoso de la televisión por una razón de mucho peso: una promesa a un ser querido.

La madre de Isabel, de 35 años, había fallecido recientemente y una de sus últimas voluntades antes de morir fue que su hija acudiera al programa de Cuatro, algo a lo que la joven se comprometió. "Murió mi madre en junio y dos semanas antes de fallecer me pidió que viniera, que una de las últimas voluntades de su vida era que viniera porque era muy fan. Todos los días lo veía", explicaba la joven a Sobera mientras éste no ocultaba su emoción."Que sepas que es un placer y un honor que hayas hecho eso, y aunque no la hayamos conocido, seguro que tu madre era una mujer fantástica", le dijo el presentador.

La joven, que no tiene hijos, también comentó que ahora estaba centrada en encontrar el amor y en su vida, que ya había cuidado de su madre "y ahora me toca vivir a mí", decía.

La concursante disfrutó con el granadino Bernabé de una agradable velada que concluyó con otra oportunidad para conocerse más fuera del plató. Una historia con final feliz que ha tocado la fibra sensible a los seguidores de este veterano programa de la tele.