Roberto Leal: ¿Por qué no está invitado a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías?

Tras convertirse Roberto Leal en la nueva imagen de la firma de calzado deportivo J'hayber, el presentador se ha visto obligado a resolver la polémica ocasionada acerca de su invitación al enlace de los cantantes Ana Guerra y Víctor Elías.

Tras haber trabajado y hablado sobre Chenoa, el tema de Operación Triunfo hondó en la boda de la triunfita Ana Guerra, ya que después de haber trabajado con ella, estaría invitado con Víctor Elías. El presentador explicaba que "todavía no me han invitado, pero también te digo una cosa, no tiene por qué invitarme Ana Guerra. Si tuviera que invitar Ana Guerra a todos los amigos conocidos que tiene...".

El presentador aseguraba que "lo único que le deseo es que sea súper feliz, la quiero muchísimo, me parece una de las grandísimas personas que me llevo de Operación Triunfo, y sé que le va a ir bien porque tiene un corazón que no le cabe en el pecho, nos tenemos muchísimo cariño, con Nerea, con Roy, o sea, que tú imagínate que nos tuviésemos que invitar a cada uno de nosotros a todas las bodas, esto no se acabaría nunca, sería el ciclo sin fin. Nada, que lo pasemos bien y seguro que haga lo que haga, sea una boda más íntima o más numerosa, va a ser un disfrute seguro porque ella se lo merece".

Con vistas al futuro

Por otro lado, Roberto hablaba de su lado más personal y comentaba que por ahora no tienen planes de ampliar la familia: "Me lo preguntáis siempre, yo ya he dicho que de momento, a no ser que eso sea, tú sabes, que me he pasado de frenada, nos hemos pasado de frenada. No, no, no, feliz con la familia tal como está". Y es que el presentador tiene la creencia absoluta que "ahora es momento de disfrute, ya que tiene el niño tres años, que ya digamos, que casi va solo, mi niña, que ya te he dicho que es la profesora del niño" y por eso "ahora toca disfrutar mucho de esta etapa y de los abuelos también y de los yayos, porque al final, bueno, digamos que somos todos unos".