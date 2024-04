Nagore Robles: el detalle de su nueva pareja que no sabías

Nagore Robles se enfrenta a una dura polémica tras conocerse su nueva relación con la tiktoker Carla Flila, con la que se saca 16 años. Su relación era un secreto a voces, hasta que ellas mismas lo confirmaron.

Carla Flila se viralizó por su pasada ruptura con la otra creadora de contenidos, Noelia Moya. Y ahora es tendencia por su posible noviazgo con la colaboradora Nagore Robles. La influencer hizo saltar las alarmas con un vídeo que subió a TikTok con Nagore en un viaje romántico que hicieron a Londres, Reino Unido.

Tras este vídeo donde claramente se ve que hay algo, lo que confirmó todos los rumores fueron unas fotografías que les hicieron a ambas por las calles de Madrid demostrando su amor mientras paseaban a Nash, el perro de la colaboradora. Estas imágenes confirman los rumores de la posible relación entre ambas.

Nagore vs. Supervivientes

La pareja se muestra en una relación madura y fiel por los últimos coletazos que Nagore ha dado en el programa de Telecinco 'Supervivientes', ya que la colaboradora rechazó participar en el programa. El formato televisivo le habría ofrecido el mismo caché que a Carmen Borrego, dado que por problemas de salud tuvo que abandonar el programa.

Robles rechazó la oferta puesto que ella quería haber entrado desde el principio con igualdad de condiciones, una respuesta que sorprendió a todos los espectadores.

Nagore no se siente sola en esta decisión porque Carla le muestra su apoyo a través de las historias de Instagram. La colaboradora la compartió comentando: "No quiero que nadie me quite el mérito a ningún logro. Si me embarco en esta aventura, merezco hacerlo desde el día uno. Gracias a todo el mundo por el apoyo".