Alessandro Lequio, tajante sobre el reproche de Ana Obregón: "Voy a seguir como hasta ahora"

Vuelve la polémica con Ana Obregón, que ahora está centrada en la crianza de su nieta, la pequeña Ana Sandra hija de Aless Lequio y que vino al mundo el año pasado a través de un vientre de alquiler. Una noticia que pillaba a todos por sorpresa y que estuvo envuelta en polémica.

A pesar de todos los titulares que acaparó la decisión de la actriz de convertirse en abuela, lo cierto es que la pequeña ha conseguido devolverle la sonrisa que había perdido tras la muerte de su hijo a causa de un cáncer.

Respetando la decisión de Alessandro Lequio de mantenerse al margen, la bióloga no ha querido revelar si el padre de su hijo ya conoce a su nieta: "Ese tema pertenece a nuestra intimidad", afirmó con una sonrisa enigmática tal y como ha recogido Europa Press. "Yo como siempre respeto su decisión. Me gustaría que ese tema se quedara entre nosotros. Cada persona gestiona las cosas emocionalmente de una manera. Si he aprendido en esta vida algo es a aprender a aceptar a cada uno tal y como es. Ahora el cariño que yo tengo a Alessandro padre no te lo puedes imaginar. Me ha dado al amor de mi vida y somos las personas más unidas del mundo, nos une lo más importante que hemos tenido en nuestras vidas. El vínculo de un hijo es para toda la vida", ha asegurado.

Sin embargo, Ana no ha dudado en lanzar un reproche al tertuliano al recordar que no le ayudó económicamente durante la enfermedad de Aless, cuando costeó sola el carísimo tratamiento experimental al que se sometió su hijo en 2018 durante más de cinco meses en Estados Unidos. "Alessandro estuvo ahí, vino a vernos a mi hijo y a mí a Nueva York, pero me hubiera gustado que viniera más. Yo entiendo que él tiene un trabajo, que tiene una familia. Alessandro le ha dado a Aless todo el cariño que necesitaba como padre, pero no me ayudó económicamente. Sí que es verdad que me ayudó emocionalmente" ha relatado.

Unas declaraciones a las que Lequio ha respondido en el programa en el que colabora, 'Vamos a ver', evitando entrar en polémicas pero dando la razón a Ana en todo lo que ha contado: "Un amigo mío muy querido siempre me recuerda que la tele no tiene memoria y cierto es porque todo esto está más que contado".

"Voy a seguir como hasta ahora. Silencio absoluto en todo lo que se refiere a mi hijo Aless porque así lo he hecho desde el principio. Con Ana siempre he tenido una relación maravillosa articulada alrededor de nuestro hijo. Cada uno tiene sus sus circunstancia y poco más voy a decir" ha zanjado, reconociendo con un rotundo "absolutamente" que todo lo que contó la presentadora en su entrevista es verdad.

Además, Lequio ha agradecido públicamente que Ana haya donado los derechos de autor de su libro 'El chico de las musarañas' -tal y como prometió- a la Fundación que lleva el nombre de su hijo. Más de 100.000 euros que el italiano ha definido como una "pasta gansa" para poder seguir llevando a cabo ensayos para la lucha contra la enfermedad que tuvo Aless, un Sarcoma de Ewin. "La Fundación no tiene ningún problema, yo tampoco y Ana tampoco", ha zanjado.