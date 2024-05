Mari Ángeles Grajal, impasible ante las duras acusaciones de los hermanos Ostos

Sigue la guerra televisada de la familia de Jaime Ostos por la herencia del torero. Jacobo, el hijo menor del diestro y Mari Ángeles Grajal, y Jaime Jr, fruto del primer matrimonio del torero con Consuelo Alcalá, se han vuelto a enfrentar en el plató de '¡De viernes!'.

Llevan 10 años sin verse y tras un duro cruce de acusaciones, los Ostos han protagonizado un tenso cara a cara en el programa, que ha comenzado con Jacobo entregándole a Jaime su demanda por injurias, calumnias y difamación tras afirmar, entre otras cosas, que el Dj no sería hijo biológico de su padre.

"Tú no eres familia mía, eres parentesco mío por el apellido nada más" le recriminaba el hijo de Mari Ángeles Grajal a Jaime que, a pesar de asegurar en varias ocasiones que quiere a su hermano, no ha dudado en tacharle de cobarde y de afirmar que sin el apellido Ostos no es nadie.

Lejos de acercar posturas, el primogénito del torero insinuaba que Jacobo le habría puesto la mano encima a su padre, asegurando que este "no podía con él". "¿Acabas de acusarme de que le he puesto la mano encima a mi padre? Te va a salir carísimo" advertía muy enfadado el Dj, dejando claro que no quiere saber absolutamente nada de su hermano y que va a ir a por él en los tribunales.

Un polémico y tenso enfrentamiento sobre el que Mari Ángeles Grajal no tiene nada que decir. Lejos de mostrarse nerviosa, seria o enfadada como en otras ocasiones en las que su familia se ha convertido en protagonista de la actualidad por sus disputas, la doctora se ha dejado ver feliz y luciendo una sonrisa cuanto menos llamativa cuando ha sido preguntada por las acusaciones mutuas entre Jacobo y Jaime. Sin embargo, y a pesar de esta llamativa actitud, ha preferido no pronunciarse sobre el duro cruce de declaraciones entre los hermanos, según recoge Europa Press.