La guerra entre Sofía Cristo y su hermano Ángel explota: "Le voy a demandar"

Vuelta a los focos la guerra entre Ángel Cristo su madre, Bárbara Rey, y su hermana Sofía. Y es que el superviviente no para de lanzar pullitas en la edición, y en esta ocasión ha dejado claro en Honduras que no quiere saber absolutamente nada de ninguna de las dos: "Antes de venir aquí mi madre dijo por todos lados que estaba muerto para ella. Yo lo único que le tengo que decir es que deje de resucitarme cuando le conviene. Si estoy muerto estoy muerto". "Para mí ella no está muerta, pero no es mi familia. No hay vuelta atrás, ni para ella ni para mi hermana", sentenciaba.

Parece que su cambio de actitud respecto a la Dj se debe a algo que le ha contado Ana Herminia. "Cuando entré aquí decía que mi hermana tenía las puertas de mi casa abiertas. No es así. Después de haber hablado con Ana, no las tiene. Ella hizo algo muy, muy feo" ha asegurado, dejando incógnitas en cada palabra de la última frase.

Estaba claro que tras estas declaraciones, Bárbara Rey no se iba a quedar callada y ya ha confirmado que su demanda contra su hijo sigue adelante. La había paralizado, pero este 'desprecio' de Ángel ha provocado que la vuelva a poner de nuevo.

Sofía Cristo estalla

Por su parte, este viernes Sofía Cristo en 'Espejo Público' asegura que aunque la gente crea que no están demandando sí lo están haciendo y van a por todas. "Hay cosas que me afectan porque es mi hermano y le quiero, pero a día de hoy no quiero saber nada de él. No quiero saber nada y estoy cansada de que me pregunten porque no quiero saber nada" ha confesado, reconociendo que "no sé qué habré hecho tan mal para que diga que ha cerrado las puertas de su casa. Es que me da igual".

Sobre Ana Herminia ha pronunciado: "Ese personaje... Por supuesto que voy a demandarla, pero estoy ahora mismo centrada en mi trabajo".

Tras el programa, Sofía se ha reafirmado ante las cámaras de Europa Press y ha explotado contra Ángel y su pareja con los que, como confiesa, no se plantea un acercamiento en estos momentos: "No quiero saber nada del tema. Respetádmelo ya. Es que lo llevo pidiendo días, no me interesa nada. Le deseo el bien, le deseo lo mejor, pero es que no me interesa nada".

"Estamos demandando, lo que pasa es que como no paran de hablar, pues hay que seguir ampliando las demandas entonces por eso no llegan, pero paciencia que todo llega" ha advertido, insinuando que dos de ellas serán para su hermano y para Ana Herminia, a la que ha sentenciado tajante. "Simplemente, es que no me interesa, no voy a hablar de esta persona o personaje, como lo queráis llamar. Es que no voy a hablar de ella, que siga haciéndolo ella si quiere" ha explotado.

Por último, sí ha explicado que no está enfadada ni indignada, sino cansada de tener prensa "en mi puerta desde noviembre. Que yo os lo agradezco y os trato siempre con cariño y respeto, pero lo único que os puedo decir es que paséis buen fin de semana porque no me interesa, es que no me interesa" ha zanjado.