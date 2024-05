Las duras palabras de Ángel Cristo a Bárbara Rey: "Para esa persona, ni una lágrima más"

La brecha familiar que se ha abierto entre Bárbara Rey y su hijo, Ángel Cristo, no deja de arrojar titulares. El joven, que se ha casado en 'Supervivientes' con su compañera Ana Herminia, está más distanciado que nunca de su madre. Cristo se muestra rotundo sobre su relación con la vedette y asegura que no la ha echado de menos.

Ángel Cristo ha hecho balance de cómo ha vivido el día más feliz de su vida. "Poder sentir su mirada, sus manos y sus besos, para mí ha sido el chute de fuerza que necesitaba para aguantar hasta el final" confesaba Ángel ante Carlos Sobera.

Con mucho sentido del humor tras su noche de bodas, el hijo de Bárbara Rey reconocía que no había habido tiempo para un momento de mayor intimidad tras el 'sí, quiero' en la playa: "Aunque esa noche no hubo carricoche, fue la noche más bonita del mundo".

Disfrutando de algunas de las imágenes del día más bonito que ha vivido en el concurso hasta ahora, Ángel recordaba a las personas que había echado de menos en la ceremonia: "A mis hijas, a mis primos de Valencia, a mi profesor Juan de inglés, a todos mis amigos que tengo poquitos, pero los mejores del mundo".

Cuando Carlos le preguntaba por la madrina haciendo referencia a Bárbara Rey, Ángel se mostraba muy claro: "No, no la he echado de menos, ni la voy a echar de menos, por supuesto que no. Yo ya dije que había cortado el cordón umbilical en ese sentido y para esa persona yo no tengo ni una sola lágrima más", recoge Europa Press.