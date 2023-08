En verano no apetece mucho maquillarse con bases que se derriten al sol debido a las altas temperaturas. Sin embargo, hay un par de tendencias 'makeup' que están arrasando en plena temporada de canícula entre las 'celebrities' y que se han hecho virales en TikTok. Se trata del 'backwards makeup' (maquillarse del revés) y de los labios 'choco-boomer', dos trucos que favorecen a todos los rostros porque subliman la belleza natural de la piel (el conocido 'efecto buena cara'), por un lado, y que dan un aspecto jugoso y con mucho volumen a los labios, por el otro.

Sobre la primera tendencia, las dos famosas que mejor la representan son Rosalía y Sofía Richie. Las pieles de la diva catalana y de la modelo e hija menor del cantante y compositor Lionel Richie son enviadibles (y muy envidiadas) por su luminosidad (que no es lo mismo que tener brillos).

¿Cómo consiguen que a pesar de ir maquilladas su piel no se ve pesada ni saturada? El truco no es enmascarar las imperfecciones sino realzar el tono de su piel. En eso se basa el 'backwards makeup', tal como lo ha bautizado David Deibis, uno de los 'makeup artist' más talentosos que hay en España.

Aplicación inversa

"Con el maquillaje del revés se consigue que el efecto sea más natural y el maquillaje se quede más integrado. Los productos se aplican en orden inverso, no así los cosméticos, de manera que solo estamos hablando de técnica de color", explica el maquillador oficial de la firma Perricone MC.

Las pieles tienen texturas, imperfecciones, hay zonas con más grasa que otras, existen rojeces... Durante mucho tiempo las hemos criminalizado. Pero con el paso del tiempo hemos aprendido a amarlas. "Lo bonito de las pieles es que se vean reales y que utilicemos el maquillaje como una herramienta para potenciar más lo bello", puntualiza Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de la misma firma.

📌'Backwards makeup', paso a paso

Contornear

Tradicionalmente, después de tener la piel preparada e hidratada con nuestro 'skincare' habitual, hubiéramos ido directas a aplicar la base de maquillaje, sin embargo, con esta tendencia primero contornearemos con un producto de contorno o 'bronzer' que se puede aplicar sobre la piel con la ayuda de las yemas de los dedos para definir los ángulos del rostro. "Así aportaremos un efecto pronunciado en aquellas zonas en las que más suele incidir el sol, como línea del cabello, pómulos, mentón..."

La base

A continuación, seguiremos con la base de maquillaje, que la aplicaremos con una brocha gruesa en movimientos circulares para que se quede bien integrada. Las que tienen textura sérum y acabado natural y no demasiado pesado son las más recomendables, porque se funden mejor con el contorno.

Toque de sol

Para finalizar y dar "ese toque de sol que besa la piel -describe Deibis-, no hay que olvidarse de poner un toque de color en las mejillas, que rejuvenece y da un aspecto saludable. Además, da la sensación de que hemos estado tomando el sol y ayuda a potenciar el bronceado".

Cabe recordar que todo esto no sirve de nada si antes no se prepara bien la piel. ¿Cómo? Es básico tenerla bien hidratada, para que el maquillaje no se cuartee y permanezca intacto el máximo tiempo posible. Y antes de hidratar hay que limpiar, y también exfoliar (para eliminar impurezas y células muertas). De esta manera se consigue un efecto de piel pulida y luminosa. Luego, hay que aplicar un sérum de vitamina C, que optimiza la producción de colágeno y elastina. Por último, es imprescindible una crema hidratante con efecto antioxidante.

Además de la piel, este verano 2023 el foco 'beauty' también está en los labios, y con la técnica 'choco-boomer' se consigue que se vean más jugosos, gruesos y suaves (y sin pinchazos).

Las reinas de este trampantojo son la 'influencer' y personalidad de TikTok Silvia Ruiz, y la creadora de contenido Tina Beauty. Como explica el maquillador David Deibis, "el término se refiere a la unión de dos palabras: chocolate y 'Boomer', el chicle español más famoso de la historia".

📌 Labios 'choco-boomer'

Estos labios combinan el color marrón del chocolate con el rosa chicle.

Delineado con 'bronzer'

Con un delineador que sea uno o dos tonos más oscuro que nuestro tono delinearemos los labios como si usáramos perfilador. Se recomienda hacerlo con la brocha fina de delineado. También se puede crear más volumen con el efecto 'over the lip', tal como acostumbran artistas como Aitana o Jennifer Lopez, que no es otra cosa que hacerlo justo por encima del contorno de los labios.

Relleno grueso

A continuación, hay que rellenar ligeramente el interior del labio, como haciendo un perfilado interior, pero esta vez más grueso y que se puede difuminar con el dedo. El contraste del color natural con el del 'bronzer' crea un volumen que da volumen a los labios.

El broche: labial o colorete

Como colofón hay dos opciones: aplicar un labial o un colorete. Este último puede dar mucho juego. Se puede elegir entre un labial rosa chicle, con textura de bálsamo, o el colorete que más nos guste, rosa, y generar ese efecto 'gloss' con un bálsamo hidratante que aporte brillo.