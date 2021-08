🎥😥 @alejanvalverde sufre una caída después de su ataque. ¡Mucho ánimo, campeón!



🇪🇸 Crash for Alejandro Valverde @Movistar_Team just after his attack. Cheer up, sir! 🙌#LaVuelta21 pic.twitter.com/MFn1iMZQuU