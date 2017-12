Down Cáceres abre un centro de día e intensifica sus proyectos inclusivos

La Asociación Síndrome de Down de Cáceres ha iniciado los trámites para la apertura de un centro de día en el corazón de la capital cacereña, concretamente en el número 2 de la avenida de Hernán Cortés. Se trata de un local de 150 metros cuadrados cedido por la Diputación Provincial, en el que se hará especial hincapié en la formación sobre nuevas tecnologías de cara al objetivo primordial de este colectivo: la inserción laboral de sus asociados en trabajos ordinarios, como los de otros ciudadanos. No es una quimera: seis jóvenes con síndrome de Down ya lo han conseguido en distintas empresas de Cáceres.

Así lo anunció ayer la asociación durante la apertura de las IV Jornadas de Sensibilización Down Cáceres, celebradas en la Facultad de Formación del Profesorado con el patrocinio del Sepad extremeño. Durante dos días, expertos en distintas áreas abordarán contenidos multidisciplinares que ofrecerán respuestas a familias y técnicos, pero también a los estudiantes que quieren formarse para trabajar con estas personas. Las ponencias versan sobre La protección jurídica en el ámbito civil y penal de la mujer con discapacidad, a cargo de la fiscal Mª del Carmen Barquilla; Los padres que educan, con el psicólogo Carlos Pajuelo; La sexualidad en las personas con Síndrome de Down, por el catedrático Antonio Fuertes; o el Seguimiento endocrinológico en el síndrome de Down, por el médico especialista Francisco Javier Arroyo, entre otras.

Pero además, la asociación aprovechará estas jornadas para dar a conocer sus iniciativas. El nuevo centro de día, cuyo proyecto ha sido presentado al ayuntamiento para conseguir el permiso oportuno, comenzará a acondicionarse a principios de año (accesibilidad, aseos...) con una inversión de 50.000 euros aportados por el propio colectivo con algunas ayudas. Las obras se prolongarán dos meses. «Además de trabajar en las nuevas tecnologías, que hoy son fundamentales, aprovecharemos su ubicación tan céntrica para salir y trabajar en entornos normalizados», explica Andrés Talavero, director-gerente de Down Cáceres, colectivo que engloba a 60 personas con esta discapacidad, pero que atiende a un centenar.

INTEGRACIÓN REAL / Dicho centro será una herramienta clave en el principal objetivo y proyecto de la asociación: que sus usuarios puedan incorporarse al mercado laboral ordinario como culminación del proceso de inclusión. «Estamos especialmente orgullosos de nuestro proyecto laboral, que ya ha permitido que seis personas estén trabajando», explicó ayer José Felipe Conde, presidente de Down Cáceres, acompañado en la inauguración de las jornadas por María Consolación Serrano, directora gerente del Sepad; Elena Nevado, alcaldesa de Cáceres; y David González, decano de la Facultad de Formación de Profesorado.

De hecho, un asociado con síndrome de Down lleva once años trabajando en un híper como reponedor, otra en una clínica de diálisis, y tres más en un burguer. Pero para ello es necesario que llegue a buen puerto otro de los proyectos imprescindibles de la asociación: la educación en un ambiente normalizado, que también se aborda durante las jornadas.

ELLOS SÍ ENSEÑAN / El colectivo presentó ayer iniciativas tan curiosas como Conoce Cáceres, en colaboración con el ayuntamiento, que permitirá que estas personas acudan a los colegios cacereños para enseñar la historia y los monumentos de la ciudad mediante la adaptación de divertidos juegos conocidos por todos.

Por su parte, la directora del Sepad profundizó ayer en la necesidad de unir esfuerzos en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, y de su plena inclusión, «porque aún se encuentran a diario con muchos obstáculos». Precisó que la prevalencia del síndrome de Down en Extremadura es de 1,1 casos por 1.000 habitantes, y que estas personas han aumentado su calidad así como su esperanza de vida, «un envejecimiento que a la vez obliga a asumir nuevos retos», dijo.

Por su parte, la alcaldesa abogó por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y les animó a convertirse en sujetos activos. También recordó las actuaciones realizadas por el ayuntamiento junto con la asociación, como un folleto turístico adaptado a lectura fácil (1.000 ejemplares), el desarrollo de unas jornadas para guías de turismo a fin de mejorar su comunicación con personas con discapacidad, o la celebración de visitas guiadas.