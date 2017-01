El Cáceres, alérgico a fichar

No va a la moda de la LEB Oro el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, al menos en lo que hacer movimientos en su plantilla se refiere. El extremeño es uno de los cinco equipos que todavía no ha fichado desde que arrancó la competición. Leyma Coruña, Ourense Provincia Termal, Tau Castelló y Prat son los otros cuatro.

No será por falta de ganas. El entrenador del conjunto cacereño, Ñete Bohigas, ha confesado en más de una ocasión que le gustaría tener algún jugador más en su plantilla, sobre todo en el juego interior, pero también ha matizado que no «pondrá en un brete» a la directiva, consciente de las dificultades económicas para tirar la caña en el mercado. Se reconocieron contactos para el regreso de Rolandas Jakstas, pero no fructificaron, y en las últimas semanas parece haber una calma que no es fácil que se rompa con una noticia sorpresa. Alejado casi por igual de la lucha por los playoffs y de la zona de descenso, el club no parece sentirse especialmente motivado para hacer un esfuerzo.

TODOS LOS NOMBRES / No ha pasado lo mismo en 13 de los 18 equipos de la segunda competición nacional de baloncesto. Grandes y pequeños han registrado variaciones de mayor o menor calado, siempre pensando en mejorar.

El caso más extremo es el del Magia de Huesca, que ha vivido tres altas (Mirza Bulic, Pablo Pérez y Greg Gantt) y otras tres bajas (Jackson Capel, Agustinas Jankaitis y Matt Carlino). Los aragoneses no parecen dar con la fórmula y ahora son penúltimo.

A Capel lo fichó el Retabet GBC, uno de los equipos que pelean por el liderato, en sustitución de Nikolas Skouen, otro escolta.

El líder, el Unión Financiera Oviedo, hizo lo mismo dando el puesto de Andrew Windler a Paul Jesperson, añadiendo además a Agustí Sans, que tuvo un contrato temporal en el Força Lleida.

Otro trasvase se produjo entre el Araberri y el propio Lleida con el pase del base griego Epameinondas Papantoniou. Los vascos incorporaron a Akinlolu Akingbala, mientras que los catalanes perdieron a Luka Rupnik, reclamado por el Fuenlabrada de la Liga Endeas.

Ayer mismo se oficializó la llegada del pívot Mario Cabanas al San Pablo Inmobiliaria Burgos. Hasta ahora prestaba sus servicios en el Marín Peixegalego, que también rescindió en su momento su compromiso con Alec Kobre para pescar en la LEB Plata a Deng De Ciman, del Sammic y acaba de firmar a Jorge Romero procedente del Breogán.

Refuerzos de calidad consiguió el Quesos Cerrato Palencia en el escolta dominicano Emmanuel Andújar y el ala-pívot nacional Mamadou Samb. Para hacerles hueco prescidió del sueco Carl Engstrom.

El Melilla ha mirado cerca para añadir más fuerza en la zona: vio que el senegalés Massine Fall estaba destacando en el Enrique Soler --equipo de EBA de la ciudad autónoma-- y consiguió su incorporación, debutando el pasado fin de semana en Mallorca.

Precisamente el Palma Air Europa también hizo dos fichajes de una tacada sin dar ninguna baja por ahora: Khalid Mutakabbir y Gabriel Rogers.

En todo este marasmo de nombres el más llamativo es seguramente el de Víctor Sada. Plata olímpica en Londres-2012 y campeón de la Euroliga con el Barça, se encontraba sin equipo y decidió echar una mano en el filial azulgrana que dirige Alfred Julbe. Pero el colista sigue sin ganar y el experimentado base solo ha anotado un promedio de 1,8 puntos en 19 minutos en pista (3 de 22 en tiros de campo).

Algo mejor le han salido los refuerzos al Calzados Robusta, que empieza a emerger en la tabla poco a poco. Le enseñó la puerta a Marko Papadic y trajo a Bryce Pressley. También aprobó la marcha del cacereño Alex Reyes al Lucentum Alicante (LEB Plata).

EL PRÓXIMO RIVAL / Es más que posible que, tras la marcha de Jorge Romero, el Cafés Candelas Breogán ocupe su hueco con otro jugador, aunque no está claro que vaya a llegar a tiempo para medirse al Cáceres el próximo sábado. Los lucenses también se movieron en el mercado iniciada la temporada con el pívot Matthew Stainbrook.

Leyma Coruña (séptimo), Ourense (octavo), Tau Castelló (undécimo) y Prat (decimocuarto) se unen al Cáceres (decimotercero) como equipos que o bien están satisfechos con el rendimiento de sus plantillas o bien no pueden hacer ningún dispendio a nivel financiero.

Hasta el 28 de febrero puede haber (y habrá) más movimientos, aunque está por ver que alguno de ellos se produzca bajo el techo del Multiusos. El club se mantiene informado sobre lo que se expone en el escaparate, pero una cosa es mirar y otra, bien distinta, comprar.