La ley de grandes parque de ocio de Extremadura sale adelante solo con el apoyo del PSOE

La Ley de Grandes Instalaciones de Ocio de Extremadura (LEGIO) ha salido adelante hoy en la Asamblea con los votos a favor del PSOE, la abstención del PP y Ciudadanos, y en contra de Podemos.

Esta normativa recoge entre otras cuestiones, que los plazos de la tramitación administrativa de los proyectos se reduce a la mitad la superficie mínima para las instalaciones será de 300 hectáreas y deducciones fiscales de hasta el 80% para los inversores de este tipo de espacios recreativos.

El PSOE, que ha presentado 7 enmiendas a su propio texto original, ha defendido que se trata de una ley "pensada para la creación de empleo, para la generación de riqueza, para que los jóvenes no se marchen de nuestra región y para que aumente la población en los próximos diez años", ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García.

Sin embargo, para el PP, que se ha abstenido en la votación, esta normativa es "bochornosa, una chapuza", que llega después de un "varapalo" del Consejo de Estado, "que ha obligado al propio PSOE a hacer tal cantidad de enmiendas que han desvirtuado la ley", Todo, según el diputado popular Víctor del Moral, es fruto de "una fábula" que se ha creado el "neoliberal presidente extremeño y el neoliberal PSOE de Extremadura". Por todo ello, lo más sensato, ha dicho, es abstenerse.

También se ha abstenido Ciudadanos, que ha criticado además la "falta de lealtad de la Junta de explicar a todos los grupos la ley", que solo ha negociado con el PP, ha insistido. "No hemos creído nunca en esta ley, que no va a valer para nada y se va a meter en un cajón", ha manifestado su portavoz María Victoria Domínguez. "Queremos inversiones en Extremadura, pero no de esta forma", cuando además "se nos ha excluido de la negociación de esta ley", ha comentado. Asimismo, ha advertido que la normativa "deja sin seguridad jurídica" a los posibles inversores, y las enmiendas que presentó, ha recalcado, "van encaminadas a evitar que se presente un recurso de inconstitucionalidad, porque nos hemos metido en un jardín que no nos corresponde".

El voto en contra a la normativa ha llegado de la mano de Podemos, que presentó 51 enmiendas, argumentado que están a favor de que lleguen inversiones a la comunidad autónoma, "pero no a cualquier precio", ha insistido la diputada Jara Romero, que ha reiterado que se trata de una ley "del PSOE y del PP", y que su grupo parlamentario "no quiere otro Valdecañas", ya que se trata de "un traje a medida para inversores de grandes casinos", y ha denunciado la "transparencia cero" del Gobierno extremeño en este asunto. "No vamos a ser cómplices de un PSOE más preocupado por los titulares, y que sigue anclado en la opacidad, presentando una auténtica chapuza con esta ley".