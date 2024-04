Nuevas vidas en la policía local

Estudió Comunicación Audiovisual, pero siempre tuvo claro que lo suyo era la placa y el uniforme. Tras 10 años trabajando en una productora de televisión, la pandemia le animó a cambiar su vida y ahora Isabel Menor se acaba de graduar como la número uno en el XXXII Curso Selectivo de Agentes y Mandos de Policías Locales de Extremadura. Superó la oposición el pasado año y ha logrado plaza en Badajoz, donde ya está ejerciendo con el objetivo de «ayudar a la gente». «Esto es vocacional, somos servidores públicos», dice.

Ella es una de los 23 efectivos que en el último mes han obtenido la condición de agente y se han incorporado a los cuerpos de los municipios extremeños, donde ahora desembarcan para desarrollar sus proyectos de vida. Otra de esas nuevas caras es la de Carlos Rebate, policía local en Losar de la Vera. Confiesa que no ha multado a mucha gente y espera no hacerlo porque cree que «enseñar a convivir» será más efectivo. «Yo estoy aquí para que el pueblo funcione mejor», afirma.

Carlos Rebate en su pueblo de destino, Losar de la Vera. / Cedida

Alcuéscar, Arroyo de San Serván, Azuaga, Castuera, Don Benito, Jerez de los Caballeros y Puebla de Sancho Pérez son el resto de municipios a los que se incorporan los agentes que han superado con éxito el XXXII Curso Selectivo, en el que también siete mandos han logrado el ascenso. Para la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, este nuevo curso supone la «reactivación» de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura tras dos años de «una parálisis imperdonable» . En 2024, el presupuesto destinado a la Academia se ha duplicado y se han programado un total de 76 cursos, frente a los tres que se impartieron entre enero y junio de 2023 o los 25 de todo 2022.

Vocación de servicio público

«Opté por estudiar Comunicación, pero este otro mundo siempre me ha estado rondando y sabía que tenía que hacerlo», explica Isabel Menor. El parón de la pandemia fue el empujón que necesitaba y en noviembre de 2021 decidió dejar de trabajar para centrarse en las oposiciones a la Policía Local. «Frente a lo que mucha gente piensa, son complicadas. Hay que estudiar mucho y eso lo tienes que compatibilizar con el entrenamiento. El temario es extenso: código penal, reglamento de circulación, ley de seguridad vial... Y la formación en la academia dura solo cinco meses, más corta que la de Policía Nacional y Guardia Civil. No es aprobar la oposición porque no hay bolsa, es que tienes que estar entre los mejores porque hay mucho nivel», afirma la que ha sido número uno de la promoción.

El proceso comprende las pruebas físicas, un examen teórico de 30 temas (40 en el caso de las oposiciones unificadas), un supuesto práctico con arreglo a esos contenidos, una prueba psicotécnica y un examen médico. Isabel realizó la primera prueba en abril y la última en septiembre. Después comenzó la formación en la Academia de Seguridad Pública (el curso específico que imparte la Junta de Extremadura) y el pasado marzo se incorporó al Ayuntamiento de Badajoz, donde ya es un agente más tras haber superado el periodo de prácticas (un mes).

Acto de entrega de diplomas y orlas a la XXXIII promoción del curso de agentes y mandos de policía local, el pasado lunes en Badajoz. / S. García

El pasado lunes recibió en un acto oficial junto a sus compañeros el diploma y la orla como colofón al XXXII Curso Selectivo. Ahora Isabel espera «estar a la altura de las circunstancias». Le preocupa que en el contexto actual las fuerzas y cuerpos de seguridad «no están muy arropadas» por la ciudadanía. Pero recuerda que al final son servidores públicos: «Estamos para que cuando alguien nos necesite, podamos ayudarle».

Desde Losar de la Vera, también de vocación habla Carlos Rebate. Aprobó la oposición en agosto de 2023 y se acaba de incorporar al cuerpo. A sus 47 años, afronta esta etapa «con mucha ilusión». Natural de Jarandilla de la Vera, trabajó 18 años en el mundo de la banca en Asturias, pero un divorcio le obligó a cambiar su residencia a Navalmoral de la Mata para compartir la custodia de sus hijas. En lo laboral, optó entonces por hacer lo que «realmente quería». Ahora aspira a «cambiar conceptos» y llevar un aire nuevo a Losar. «Yo estoy aquí para que el pueblo funcione mejor», apunta.