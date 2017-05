La oposición considera que la Junta de Extremadura convirtió Feval en un 'resort'

El PP extremeño, personado como acusación particular en el juicio por el llamado caso Feval, considera que el PSOE convirtió la Institución Ferial de Extremadura en un 'resort' y que intentó tapar "el mayor caso de corrupción de la historia" de esta comunidad autónoma.



La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, inicia el lunes la vista oral por el caso Feval, en el que el Ministerio Fiscal pide entre 8 y 21 años de cárcel para los exdirectivos de la institución ferial extremeña.



La acusación se dirige contra José Luis Viñuela, exdirector general de la institución ferial, exalcalde de Don Benito por el PSOE y exdiputado autonómico; Juan Francisco Cerrato, quien fue administrador, y José Villa, exsubdirector.



"Si el PP no hubiera llegado al Gobierno regional, los imputados seguirían disfrutando de sueldos, jacuzzi y mariscadas", ha afirmado el diputado autonómico del PP y portavoz en la Comisión no Permanente de Investigación de Feval, Francisco Ramírez.



Ha expuesto que el primer Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara (2007-2011) conoció de "primera mano" y a través de los propios trabajadores de Feval "lo que estaba ocurriendo", pero lo que hizo fue "archivar un expediente" de esclarecimiento de hechos.



Los ahora investigados fueron cesados cuando llegó el PP a la Junta de Extremadura, ha remarcado Ramírez, quien, además, ha asegurado que los diputados socialistas que formaron parte de la Comisión de Investigación de Feval en la Asamblea regional la "torpedearon".



Asimismo, ha criticado que el PSOE califique de "irregularidades administrativas" lo ocurrido en Feval, pues el Ministerio Público señala presuntos delitos de malversación de caudales públicos y delito contable, delitos por fraudes y exacciones ilegales, apropiación indebida, prevaricación y falsedad documental.

Podemos

Por su parte, el diputado regional de Podemos Daniel Hierro ha subrayado hoy sobre el juicio contra tres exdirectivos de la institución ferial de Extremadura (Feval), que espera que el juez dictamine de una forma independiente y que en la región hay "casos escandalosos" de corrupción.



Para el parlamentario de la formación morada es preciso que se depuren las responsabilidades de esas personas.



Ha agregado que en la región hay notables casos de corrupción, aunque sólo se ha referido al de Feval, que no tienen mucha trascendencia pública, ha agregado.