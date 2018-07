Rescatadas dos personas que realizaban actividades de montaña en La Vera

A ver, que por mucho que alguien se empeñe la Garganta de la Hoz no está en Madrigal de la Vera. Supongo que lo de no publicar información falsa y no contrastada se dará en primero de periodismo, pero viendo algunos títulos que hay por ahí ya se entienden ciertas cosas. Es tan sencillo como entrar en la página del IGN y consultar el plano topográfico de la zona. Espero que el resto de las noticias publicadas en este medio sí estén comprobadas, aunque ya tengo mis dudas. Igualmente ya le vale al Ayuntamiento de Villanueva de la Vera tener tan poco amor propio por lo que es suyo y no exigir la rectificación.