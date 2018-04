Richard Gere y Alejandra Silva ya se han casado

La semana pasada, el diario 'Abc' avanzaba que el actor Richard Gere y su pareja Alejandra Silva se casarían el próximo mes de mayo. Pero según publica este miércoles la revista ¡Hola!, la pareja ha tomado carrerilla y, evitando la presencias de los paparazzis, han celebrado el enlace en secreto y por la vía civil a principios de este mes de abril.

La publicación cita fuentes cercanas a la pareja para asegurar que el actor, de 68 años, y la empresaria coruñesa, de 35, ya se han dado el “sí, quiero” en privado, e informa que será el próximo domingo 6 de mayo cuando hagan una celebración familiar en su casa de Nueva York.

"Estaba un poco perdida, sin luz, y conocerle dio sentido a mi vida. Fue sentir que alguien me tendía la mano y me enseñaba mi verdadero camino”, ha explicado ella en alguna entrevista. Él, por su parte, ha señalado de su pareja: “He encontrado la vida tranquila y feliz que siempre he buscado”.

Esta ha sido el tercer matrimonio de Richard Gere, tras sus bodas con la modelo Cindy Crawford y con la actriz Carey Love, con quien tiene a su único hijo, Homer James, que ahora tiene 18 años. Y ha sido el segundo enlace para Silva que ya se había casado anteriormente con el magnate del sector minero Goving Friedland, y con quien tuvo su hijo Albert en diciembre del 2012.

CUATRO AÑOS DE RELACIÓN

El actor y la empresaria llevan cuatro años de relación. Richard Gere es amigo de la familia –el padre de Alejandra es el constructor y ex vicepresidente del Real Madrid, Ignacio Silva, –y ambos intimaron cuando ella se encontraba en medio de un proceso de divorcio complicado. Se reencontraron en Positano, al sur de Italia, donde ella y su exmarido dirigían el exclusivo hotel Villa Treville. Y ambos han compartido su pasión por el budismo y las causas humanitarias. "Nuestro karma nos atrajo en el momento en que nos vimos. Nos conocemos desde hace muchas vidas", ha explicado Alejandra.

La primera vez que se los vio juntos en España fue en el 2015, cuando Gere acudió acompañado de Alejandra Silva al estreno en Madrid de la película 'Invisibles', que protagonizó caracterizado de indigente. Precisamente, el pasado marzo, Richard Gere acudió al Senado para denunciar la situación de las personas sin hogar y transmitir el trabajo de la la Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (Fundación Rais), organización encargada de ayudar a las personas sin recursos y sin hogar.

Gere pidió ese día el compromiso de los grupos parlamentarios para "erradicar" la situación de las personas sin hogar y recalcó que con la elaboración un programa político "con compromiso" se puede conseguir, como se ha demostrado en algunos países nórdicos.

FORMAR UNA FAMILIA

El próximo paso del matrimonio es formar una familia común, aunque según explica 'Hola! Alejandra no está embarazada tal y como se había especulado. Eso sí, parece que están en ello. De hecho, estos días en Nueva York, donde están instalados, han sido vistos saliendo de una clínica especializada en fertilidad.