El alcalde de Villanueva del Fresno, dos veces candidato a la secretaría provincial del PSOE en Badajoz, ha comunicado esta mañana de domingo que no concurrirá al proceso congresual previsto para el mes de noviembre. Ramón Diaz Farias ha señalado que “tras un período de reflexión compartida, he decidido no concurrir nuevamente a la Secretaría General del PSOE de la provincia de Badajoz convencido de que es lo mejor para mi partido, mi región y mi país. No es el momento”.

A través de sus redes sociales ha señalado que “es el momento de la unidad interna para lograr salir de la mayor crisis socioeconómica vivida por nuestro país en el último siglo, es el momento de la unidad para proyectar a la sociedad lo que realmente somos, un partido de Gobierno preocupado por la situación de nuestros jóvenes, mayores, autónomos, PYMES, desempleados, dependientes, etc. Para construir la igualdad desde la unidad de un partido centenario que, como en otras ocasiones, debe combatir la más feroz oposición que solo persigue derrocar un gobierno legítimo”.

En su opinión, “ahora se presentan oportunidades inaplazables de avance social, empleo, lucha contra la despoblación, municipalismo, infraestructuras, igualdad de oportunidades… que requieren hacer uso de la fuerza política con la que contamos frente a las trabas de la oposición”.

Para él, “ toca pensar en el hoy, trabajar juntos y juntas para superar esta pandemia. Necesitamos unidad y estabilidad para pensar y escribir el futuro. Es momento de dar lo mejor de nosotros, por eso mis compañeras, compañeros y yo trabajaremos activamente para que todo esto suceda”.

Con este anuncio, el proceso de primarias del PSOE pacense contará con dos candidatos: el actual secretario general, Rafael Lemus, quien ya ha expresado su voluntad de continuar, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien confirmó el jueves pasado que presentará una candidatura este lunes con la consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno regional, Isabel Gil Rosiña, como número 2.