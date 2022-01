El PP de Alburquerque, a través de su candidato a la alcaldía, Luis Paniagua, exige al PSOE local, regional y provincial que cumplan su promesa de pagar las nóminas de los empleados municipales, «un compromiso que ya llevan tres meses sin hacer efectivo y sin la más mínima compasión hacia las familias que no cobran a fin de mes desde hace más de un año», manifiesta Paniagua, recordando que se cumplen tres meses desde que el portavoz socialista en Alburquerque, Juan Carlos Prieto, aseguró que la Junta de Extremadura y la diputación, ambas gobernadas por el PSOE, iban a poner sobre la mesa una solución urgente e inmediata a la falta de cobro por parte de los empleados municipales que ya llevan, en algunos casos, más de trece meses sin cobrar.

El candidato popular alburquerqueño califica esta situación de «inaudita», pues no son solo los trabajadores municipales sino también los proveedores que no cobran sus facturas, motivo por el que ha subrayado que «todo el PSOE es el responsables de toda esta situación que padece Alburquerque, son los socialistas los que han mirado para otro lado cuando sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo» en la localidad. En este sentido, añade que «a fecha de hoy seguimos igual, la alcaldesa y su asesor no dan la cara, los concejales tampoco hacen nada y están solo para reírles sus incompetencias y desidias, unos concejales que solo sirven para levantar la mano en los plenos y que la cosa vaya a peor cada día».

Paniagua concluye señalando que el PP espera que en el próximo pleno, a celebrar el próximo día 27, «todos dimitan, para que pueda cambiar el gobierno local de Alburquerque, se comience a poner soluciones, cuadrar cuentas y la ciudad vuelva a estar en la situación que merece, que las promesas no se queden en palabras vacías. Alburquerque y sus familias necesitan un cambio ya».