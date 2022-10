El alcalde de Villafranca de los Barros (Cs), José Manuel Rama Moya, anuncia a los vecinos su decisión de renunciar a la alcaldía y al acta de concejal ante el desgaste anímico que sufre. En una carta dirigida a los ciudadanos, expone los motivos de su decisión que le han llevado a optar por el abandono.

"Quiero anunciar mi renuncia a alcaldía y al acta de concejal debido al desgate anímico que estoy sufriendo en los últimos tiempos al frente del ayuntamiento, que me está resultando imposible revertir".

Además, Rama resalta en su misiva que con su dimisión también resuelve la petición de los concejales de su grupo para "hacerme a un lado en lo que resta de legislatura, a pesar de no conocer la procedencia de tal petición".

No se olvida de los empleados municipales y de los ediles, a quienes agradece su trabajo y entrega. "También a los concejales de la oposición en su papel de fiscalizadores del gobierno municipal", subraya y agradece el papel del movimiento asociativo.

El alcalde reconoce sus fallos y pide disculpas, pero sobre todo "quiero disculparme con todas las personas que confiaron en mí en las elecciones de 2019 y que se sientan decepcionados por esta decisión. Os agradezco que me hayáis permitido vivir esta bonita etapa de servicio a la ciudadanía de Villafranca. Al resto de los vecinos, les agradezco enormemente el reconocimiento y el cariño recibido durante este tiempo".

En cuanto a su futuro, apostilla que retomará su vida profesional y "me dedicaré a devolver el tiempo que no he podido dar en esta etapa a mi familia, a mis hijas, a mi mujer Manoli, a quien agradezco todo el apoyo recibido".