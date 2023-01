Desde el principio del curso unos 40 niños y jóvenes, a partir de 12 años, se suben y bajan en las pedanías de San Francisco y San Rafael del autobús que les lleva al IES Puente Ajuda de Olivenza y, casi a diario, se encuentran con algún problema en los vehículos de la empresa Aula. Los padres de los alumnos han puesto numerosas reclamaciones al centro educativo para que dé traslado a la Consejería de Educación y a la de Transporte pero, al ver que no hay una solución, han decidido denunciar la situación. «Cambian los autobuses pero todos están mal, son unas tartanas y siempre hay algo», critica Saioa Cerezo, madre de dos niñas de 12 y 15 años, usuarias de este servicio.

Les ha entrado agua, han tenido goteras, ha habido veces que las puertas no han abierto ni cerrado, los asientos están rotos o les entra aire. Son algunas de las deficiencias que detalla Cerezo, unos «problemas impresionantes» que hacen que se esté «jugando» con la integridad física de los niños. «Van al instituto en unas condiciones bastante malas», agrega..

Esta semana no ha sido diferente. Según explica esta madre, comenzó el lunes con un golpe contra un árbol al dar marcha atrás el conductor y los alumnos pensaron que se caían a un canal. Además, se rozó la parte de abajo del autobús con la acera y casi se lleva por delante una farola. Al día siguiente también hubo un incidente y el miércoles un camión les dio por detrás y los cristales de los laterales de la parte trasera se rompieron.

Cerezo asegura que el vehículo que mandaron de sustitución «olía fatal y hacía mucho ruido». Asimismo, una de las chicas que iba dentro indicó que era el «peor» porque «las marchas no entraban, olía a quemado y los asientos estaban destrozados». Precisamente es el que fue este jueves a recogerlos. «A una niña que se iba a sentar se le ha desmontado el asiento».

Esta madre es el primer año que hace uso del servicio pero ha oído a otras que llevan más tiempo que nunca han tenido estos problemas. Al parecer, no solo ha ocurrido con este trayecto, si no en el de San Benito de la Contienda y San Jorge de Alor los padres también se quejaron y se cambió la empresa de transporte. En el caso de esta última es Damas la que lo lleva actualmente.

Saioa Cerezo confía en que los padres se puedan unir para ir a protestar a las puertas de la consejería si no les dan una solución. «Algo por los niños, por hacer ruido», dice. Además, conocen que ha habido una reunión entre la dirección del centro y la Junta de la que no les informaron. Este periódico ha solicitado información al respecto pero no ha habido respuesta por parte de la Administración.