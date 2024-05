Una de las agraciadas con el premio de la ONCE en Badajoz: "Pensé que era una broma cuando me avisó el dueño del bar"

"No me lo podía creer, pensé que era una broma cuando me avisó el dueño del bar, luego comprobé que llevaba 80.000 euros", aseguraba Isabel Tejeda este lunes por la mañana. Esta joven madre de 35 años recibió en la noche del domingo su mejor regalo: dos cupones premiados del sorteo extraordinario por el Día de la Madre de la ONCE. Para ella este premio lo terminará de celebrar el 25 de mayo, cuando su marido llegue a Badajoz tras seis meses de misión en Líbano.

"Lo llamé para decírselo y lo asusté mucho; estaba ya dormido y lo llamé gritando, se pensó que había pasado algo, que estaba la casa ardiendo", contaba Tejeda.

Esta vecina de San Roque se está haciendo una vivienda muy cerca del Bar Betis, lugar en que se han repartido los 21 millones de euros de este premio de la ONCE, el récord que se ha dado en Extremadura hasta la fecha, y que ha caído de lleno en este barrio de Badajoz. "Ahora pensaremos en ponerle algún equipamiento extra a la casa", confesaba con el convencimiento de saber que su vida estará más tranquila durante los próximos tiempos.

Solo tenía 100 euros hasta el día 25 que cobro el ingreso mínimo vital Isidro Vázquez — Premiado con 240.000 euros

Una tranquilidad que comparte Isidro Vázquez, de 55 años y que disponía de "100 euros hasta el día 25", cuando cobra el ingreso mínimo vital. Vázquez lleva seis cupones premiados, 240.000 euros que le cambian la vida. Se enteró porque un amigo fue a avisarlo a su casa: "Me lo han tenido que confirmar dos amigos para creérmelo, me ha enseñado el cupón y ha sido cuando me han convencido". Este es un premio que le cambia la vida: "De no tener un duro a cobrar este dinero...", narraba este vecino. Lo primero que quiere hacer es reformar la casa: "Se me está cayendo encima y tengo que arreglarla". Aunque también decía: "Algún caprichito también caerá".

Un premio para los amigos

Por su parte, Juan José Holgado compró ocho boletos hace un mes: "Este premio no es para mí, es para toda la familia", contaba. El día 3 de mayo cumplió 65 años y siente esto como un regalo. Desde siempre ha vivido en la calle Serrano, vía paralela a la avenida Manuel Rojas, y piensa "invertir en una casita o un piso". Lo que más alegra a este vecino es que les "ha tocado a todos los amigos". "Sabe mucho mejor cuando el premio se comparte con ellos", aseguraba.

Su hijo, Juan Holgado, es el gerente del Bar Betis y, en parte, responsable de este día de felicidad. Holgado manifestaba que lo tuvo que comprobar con sus propios ojos para llegar a asimilar la noticia. Ha sido agraciado con 80.000 euros y cuenta que irán destinados a "tapar agujeros e invertir en una casa". Lo mejor de repartir 21 millones es hacerlo a "toda la clientela de hace muchos años, que los ves todos los días, que son como de la familia", indicaba el gerente del bar. Y relataba que la suerte les rondaba: "Hace tres semanas solo nos faltó un número para ganar también, la ONCE nos lo debía".

En este pequeño bar de una de las zonas más humildes de San Roque se dieron cita, de manera espontánea, la gran mayoría de premiados con este cupón. Por allí también pasó Rafael Cuéllar, que contaba que su cuñado le había regalado uno: "Jugamos cupones a medias, lo compró él y hemos tenido la suerte de que está premiado", explicaba segundos antes de recibir una llamada de un amigo para darle la enhorabuena.

"Maribel me ha dicho: vete al banco"

Asimismo, Manuel Manuel pone cara a la historia curiosa de la jornada. Este pacense de 65 años acudió sobre las 9.45 horas de este lunes a comprar cupones a Maribel Valero, como hace cada día. Antes le había pedido que comprobara dos boletos. Valero no necesitó ningún aparato para saber que ese cupón estaba premiado, en él aparecía el 96124 y contaba con un premio de 40.000 euros. "Maribel solo me ha dicho: vete al banco; y eso voy a hacer".

La alegría ha inundado la humilde calle Trujillo de San Roque gracias a Maribel Valero, la vendedora de la ONCE que despachó casi todos los cupones a un grupo de amigos. "Excepto algunos que vendí en el punto de venta", ubicado en la avenida Ricardo Carapeto. Lleva 17 años vendiendo boletos de la ONCE y es la segunda ocasión en la que reparte un premio: "Di un millón y medio de euros el día 12 de diciembre 2018", recuerda Valero. "Estoy emocionada, muy contenta y de los nervios porque es un premio muy gordo" y reconocía la vendedora que "esta noche no pude dormir". Durante toda la mañana de este lunes ha estado atendiendo a compradores y medios de comunicación con una sonrisa exultante que demuestra la felicidad de haber "arreglado la vida a mucha gente humilde".