Indemnizada en Badajoz con casi 50.000 euros tras un aumento de pecho que terminó en deformidad

Una nueva sentencia que condena al cirujano, la clínica privada donde trabaja y la compañía aseguradora por los resultados tras una operación de cirugía estética para un aumento de pecho en Badajoz. De nuevo afecta al doctor A. C. La víctima será indemnizada con casi 50.000 euros (en concreto, 47.971,98 euros) que aportarán las tres partes citadas tras la demanda interpuesta y estimada parcialmente por el juzgado de Primera Instancia de Badajoz. No obstante, la sentencia no es firme y cabe recurso.

Los hechos se remontan a septiembre de 2017, cuando la demandante fue intervenida. Según recoge el texto, «la paciente presentó molestias y limitaciones funcionales en el brazo desde el primer momento, pero el médico decidió esperar un año para realizar una segunda intervención, cuyo consentimiento se firmó el 11 de septiembre de 2018, referido a ‘eliminación de la cápsula de mama sin reemplazo de prótesis’».

Pero tras esta segunda operación, «la paciente seguía con molestias en el brazo y con una deformidad en el pecho, siendo la asimetría mamaria cada vez más evidente», según recuerda la abogada de la demandante, Estrella Santiago.

Asimismo, la sentencia detalla: «El demandado propuso una nueva intervención, ya que existía un capsulamiento de la mama izquierda, y la mama derecha después de la intervención había quedado descolgada».

«No fue informada»

Continua el texto: «La paciente no fue informada en ningún momento por los demandados, ni de forma escrita ni de forma verbal de las posibles complicaciones y ni mucho menos de la colocación de las mamas, ni del cambio de prótesis».

Y se apostilla: «La colocación de las prótesis es diferente, la derecha por delante del músculo subglandular y la izquierda por detrás (retropectoral), lo cual provoca asimetría, causando esta situación desestabilización de trastornos mentales en la paciente».

Habría que recordar que las tres partes citadas -el cirujano plástico, la clínica privada y la aseguradora- ya han sido condenadas por casos similares.

En concreto, han tenido que indemnizar a dos pacientes también de Badajoz con casi 40.000 y 13.000 euros, respectivamente, por las secuelas físicas y psicológicas tras sendas operaciones de abdominoplastia.

En ambas sentencias del juzgado de Primera Instancia de Badajoz se pone el foco en la falta de información en el consentimiento que se firma de manera previa.