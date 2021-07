El portavoz del gobierno local, Andrés Licerán, detalló en el pleno que este jueves celebró la corporación municipal las medidas del plan de la Junta y el ayuntamiento para alejar a la población de jabalíes de los barrios de la ciudad. Entre las acciones que incluye el plan están el refuerzo de cerramientos y vallas, pasos canadienses, campañas o evitar los terrenos húmedos en los parques que están en los barrios de la periferia. El debate en el pleno se produjo a raíz de la moción presentada por el grupo municipal del PP, en la misma se proponía el uso de arqueros para frenar la presencia de estos animales en los barrios de la periferia.

La presencia de los jabalíes en las cercanías de las viviendas fue mayor durante los meses del confinamiento. Después se ha reducido, aunque siguen presentes en barrios que están próximos a la Montaña como Vistahermosa o el residencial Universidad. Hace una semana el alcalde, Luis Salaya, y la consejera de Agricultura, Begoña García, se reunieron en Cáceres y anunciaron un programa para reducir el exceso de población de jabalíes del entorno de la ciudad. Algunas de las medidas de este plan las precisó Licerán en el pleno.

El portavoz habló de cuatro bloques de acciones. Entre las primeras citó que se reforzarían los cerramientos. Se refirió a la colocación de elementos «olfativos que ayuden a generar un rechazo a la ocupación de ciertos espacios». Y comentó que «si fuera necesario, esperemos que no, se colocarán cercas eléctricas». De los otros bloques habló de que «en los casos necesarios, y como última medida, se pueden utilizar cajas trampas y el uso de rifles con material de anestesia». Además aludió a «batidas y aguardos extraordinarios» y a medidas «de control de fertilidad».

También habló de la realización de campaña para que no se dejen las bolsas de basura fuera de los contenedores (no se refirió a la posibilidad de sancionar) y de evitar la plantación de frutas y bulbos en las zonas periféricas y adaptar su mobiliario.

La moción del PP se rechazó. No tuvo los votos suficientes. Se opusieron los concejales de los grupos municipales socialista, de Unidas Podemos y de Ciudadanos. El PPsolo encontró el apoyo de los tres concejales no adscritos de la corporación local.

En la moción, los populares defendían el uso de arqueros. «Los descastes selectivos de estos animales mediante la modalidad cinegética de caza con arco ha resultado ser un práctica muy positiva en otros municipios españoles», según se indicaba en la exposición de motivos de la moción, en la que como acuerdo se instaba al gobierno local a la puesta en marcha de un plan de control con arco de especies silvestre en Cáceres.

«Solo existe esa opción y no otras alternativas que no dan resultado, como poner jaulas en esa zona», argumentó el portavoz del PP, Rafael Mateos, que insistió en que lo que se pretende es «atajar un problema de seguridad ciudadana y de seguridad vial que con la apertura de la ronda este se ha agudizado».

Si la moción del grupo municipal del PP no se aprobó, sí salió adelante la propuesta presentada por los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz para hacer un seguimiento de las mociones que se presentan en el pleno y su cumplimiento, dado que muchas de las propuestas que salen adelante en el pleno de la corporación local no se ejecutan. Este debate es el mismo que se produjo en la pasada corporación.

La moción aprobada conlleva que se tenga que crear una herramienta virtual que contenga todas las mociones presentadas a debate durante la presente legislatura, incluyendo la fecha, el resultado de la votación, el plazo previsto para su inicio y ejecución y su fase y grado de cumplimiento.

CENTRO COMERCIAL / Si el debate de las mociones se prolongó durante casi dos horas, el de los asuntos ordinarios de la sesión no duró más de veinte minutos. Son expedientes que ya venían dictaminados en comisiones informativas que se han celebrado durante el último mes. De todos los asuntos ratificados por el pleno destacó el acuerdo de solicitud de cesión a Demarcación de Carreteras de una parte de la avenida de las Arenas, el tramo en el que está el punto donde se proyecta el acceso al nuevo centro comercial y de ocio previsto en la parcela del antiguo matadero. Esta cesión desbloquea el informe desfavorable de Carreteras al acceso proyectado y facilita el inicio de la construcción del centro comercial con los trabajos de urbanización de la parcela. A finales de este mes finaliza el plazo de exposición pública del programa de ejecución del centro comercial. Si no hay alegaciones, pasará a tener aprobación definitiva y se podrán iniciar las obras de urbanización.

El pleno también ratificó la eliminación de la reducción de los aforos en el autobús urbano, un recorte que se aprobó el pasado mes de septiembre y que dejaba los vehículos con el 60% de su capacidad. Ahora volverán a tener el total de sus plazas disponibles para los usuarios. Además el pleno ratificó que la concesión del centro deportivo del Perú se prorrogará, es la segunda ampliación, en este caso se llegará al máximo posible, que es de sesenta años.