La Junta de Extremadura pone fin al contrato que firmó con Feafes Cáceres para que gestionara el recurso de salud mental en la capital. Esta decisión ha sido adoptada este miércoles por el Consejo de Gobierno regional, que de esta forma, resuelve la contratación del servicio de 38 plazas en el centro de Mejostilla y los pisos tutelados a la entidad, adjudicataria del servicio hasta 2023 con un importe de 2,3 millones de euros.

Esta decisión ha sido tomada por el Sepad después de que iniciara el proceso de intervención del recurso debido a que la entidad, que ya no existe, acumulara una gran deuda con proveedores y trabajadores, a los que lleva más de once meses sin pagarles el salario. Sobre el futuro de plantilla y usuarios, el propio gerente del Sepad, José Vicente Granados, avanzó hace semanas que la intención es volver a licitar el recurso pero no ofreció garantías de que siga en Cáceres.