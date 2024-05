Bullying en Cáceres: "Los compañeros de clase nos insultaban a nuestras espaldas, no sabíamos ni por qué"

"Nuestros compañeros de clase comenzaron a dejarnos de lado, nos insultaban a nuestras espaldas, se creaban cuentas falsas en redes sociales para intentar enfrentarnos y, cuando nos juntábamos, venían a molestarnos. Nosotros no sabíamos ni por qué". Es la dura declaración de África Casares, Celia González y Carlos Fernández, tres alumnos del colegio María Auxiliadora de apenas 15 años que sufrieron acoso escolar hace un año. "Hablamos con los profesores para que nos ayudasen y parece que se ha relajado un poco, pero no se ha quitado del todo. Ahora tenemos una relación cordial, de compañeros, pero ya no buscamos ser sus amigos. Solo queremos estar tranquilos e ir por nuestro lado sin problema", explican.

Cáceres ha visto como, en la mañana de este jueves, una marea naranja de más de 700 alumnos, familiares y docentes de este centro paseaba desde la barriada de Nuevo Cáceres hasta la plaza Mayor para celebrar un acto contra el bullying en el Día Internacional del Acoso Escolar. La cita estuvo amadrinada por la cantante Olana Liss, aunque no pudo asistir porque ofrecía un concierto lejos de la ciudad. De hecho, en las camisetas conmemorativas aparece su cara. Óliver Latorre Montoya, alumno de quinto de primaria, explica emocionado que "es un día que significa mucho". "No lo he sufrido, pero he visto como algunos niños sí lo hacían. Un grupo de mayores se metió con un niño y, cuando ya se fueron, le aconsejé que se lo contase a sus padres para que le ayudaran", indica.

Carlos Ferrera, coordinador de la marcha y profesor del colegio, explica que "el objetivo de la cita es visibilizar este tipo de acoso, ya que somos un centro muy implicado en la prevención de este tipo de acoso para erradicarlo". "Se trata del evento final, pero hace ya semanas que lo venimos trabajando a través de distintas actividades pedagógicas", señala.

Datos

Según un informe publicado en 2023 por la Unesco, más del 30% de los alumnos en el mundo han sido víctimas de acoso escolar por causas como la apariencia física, las diferencias étnicas, el género el estatus social o algún impedimento físico. Hay diferentes tipos: la violencia física, psicológica, sexual, el acoso y el ciberacoso. Todas tienen consecuencias en la vida de quien las sufre, ya que el acoso socava el sentimiento de pertenencia a la escuela y afecta el acceso a la educación, a la salud mental y al bienestar de los niños.

Por otro lado, un estudio de 2019 de Save the Children asegura que el 40% de los jóvenes encuestados en el país sufrieron ciberacoso durante su infancia, una práctica que padecieron por primera vez entre los 8 y 9 años. Mientras la mayoría de estos casos fue por parte de un amigo o compañero del colegio, en casi el 16% de los casos se trató de una persona desconocida. También el 'sexting' sin consentimiento afectó al 3,74%, algunos de ellos en más de 6 ocasiones, o la sextorsión por parte de la pareja.

Manifiesto

La parte central del acto tuvo lugar en las escalinatas del Arco de la Estrella. Allí, la directora del colegio, Inés María Jiménez realizó la lectura del manifiesto contra el acoso escolar: "En un mundo donde la diversidad debería ser celebrada, hay un asombro que oscurece la esencia misma de nuestra convivencia: el bullying". "Nos unimos en un frente común, donde se rechace la intimidación y podamos construir un entorno donde cada individuo sea respetado y valorado. No es un problema personal, es un atentado contra los valores más especiales que, como sociedad, deberíamos proteger. Nadie debería sentirse discriminado por ser quien es. Hay que desmantelar las barreras que impiden la inclusión y abrazar la diversidad", rezó el texto.

También el alcalde, Rafael Mateos, quiso agradecer la presencia de los centenares de personas que "hoy nos hacéis abrir los ojos ante un problema muy real". "Es fundamental que todos trabajemos de la mano, que estemos unidos y pensemos en abrir un único camino: el del rechazo frontal al desprecio de los demás. Buscad a esa persona con la que os sentís cómodos, ya sea en vuestra familia o en el colegio, y contadlo. No lo dejéis pasar porque no os toque a vosotros directamente. A veces, uno puede tener miedo a las represalias, pero os aseguro que va a merecer la pena", sentenció el regidor.

Al finalizar Mateos su intervención, un representante de cada clase del colegio leyó una frase para animar a los que sufren este acoso: "No te quedes callado. Uníos, valientes". Después, un grupo de niños bailaron frente a todos los asistentes una coreografía propia con una canción creada por ellos mismos.

