El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha presentado el programa de Navidad esta mañana pidiendo a los cacereños que respeten las normas para luchar contra el covid y que no se quiten la mascarilla. La batería de actividades recuerdan "notablemente", a juicio del alcalde, a la que existía antes de la pandemia, pero esta vez "llamando a la responsabilidad individual para tener una Navidad lo más feliz posible".

Hay más de 100 ofertas, de entre las que destaca una "cabalgata al uso", además de "algunas sorpresas" que el ayuntamiento irá desvelando en días sucesivos. A propósito del desfile de Reyes, el regidor ha llamado a la prudencia de los padres durante su celebración. Como Gran Vía está en obras, las carrozas no bajarán hasta la plaza Mayor porque la estrechez de Pintores no hace recomendable el itinerario, pero se buscarán alternativas para que Sus Majestades lleguen al palacio del ayuntamiento aunque lo hagan sin carrozas. "Es un asunto negociado y que se hará lo mejor posible". En este sentido, Salaya justificó la fecha para acometer esa obra porque tanto San Jorge como la Semana Santa necesitan el paso de Gran Vía indefectiblemente y sin embargo la cabalgata no aglutina tanto público en la plaza porque el mayor volumen de personas se concentran en el Paseo de Cánovas.

Salaya pidió a los cacereños "que se extiendan lo mayor posible en el recorrido, que no se aglutinen en la avenida de España y que intenten evitar grandes aglomeraciones aunque el conocimiento que tenemos del virus nos hace ver que el riesgo en los espacios abiertos es más limitado y que con el uso de mascarillas vamos a poder cumplirlo". El mandatario municipal indicó, eso sí, que la situación del coronavirus está empeorando de manera notable, "aunque no es comparable -dijo- a la del año pasado en estas mismas fechas".

En su comparecencia, el líder socialista también se refirió a la presencia del mercado navideño en la plaza, tras las críticas y el abandono de algunos de ellos que se trasladaron a otras ciudades ante la negativa del ayuntamiento a instalarlo en la plaza Mayor como era tradicional. A su juicio se está desarrollando según lo previsto, "está siendo un éxito" y en los últimos días se están montando otros dos puestos "porque han llegado dos nuevas solicitudes", con lo que ya suma 27. Salaya volvió a defender la idoneidad de esta instalación en la plaza porque allí se garantiza la distancia de seguridad.

Salaya compareció junto a la concejala de Festejos, Fernanda Valdés, que presentó un programa que en pdf incluye 33 páginas con iniciativas "para todos los públicos y para toda la gente. Hay suficiente oferta lúdica y cultural para no entrar en casa durante toda la Navidad", aseveró para justificar la idoneidad de su proyecto.

Valdés destacó el Certamen de Belenes y Rutas de Belenes, que alcanza su 29 edición, conciertos a cargo de corales y grupos de canto en Navidad y Año Nuevo. Pero además, las actividades se extenderán los barrios con la obra 'El Lazarillo mágico' y siete talleres para los cinco distritos de Cáceres. En la plaza habrá una ludoteca que abrirá de 12 a 14.00 y de 17.00 a 19.00, con la intención de reforzar el mercado navideño a diario, que es cuando menos afluencia de público tiene. La ludoteca facilita a los padres que acudan a los puestos, que compren en los comercios y que consuman en los establecimientos de hostelería.

En San Jorge se concentrarán las actuaciones más grandes: el 18 de diciembre con el Redoble, circo el 19, el 24 flamenco con villancicos y campanilleros, el 26 a las 12 Pepe Viyuela con su espectáculo 'Encerrona' y el día 3 el espectáculo 'Un elefante en mi lavadora'.

Valdés luego enumeró el programa de la Bienal, de las bibliotecas municipales y del Ateneo, también habló del Gran Teatro, las rutas turísticas y senderistas (por la parte antigua o Valdesalor entre otras)