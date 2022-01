Los hosteleros ven precipitado el final de la ampliación de las terrazas en Cáceres que se hará efectivo en marzo. «Parece que cantamos la victoria demasiado rápido. No sabemos si habrá más olas de coronavirus», explica Fidel Amado, dueño de la cafetería Vettonia, que en su momento se benefició del permiso especial que autorizó el consistorio cacereño para colocar más mesas en la avenida Virgen de Guadalupe y ahora acaba de renovar su licencia. «Podrían esperar un poco más, no está claro que esto esté del todo terminado», apunta.

«No entiendo que se quite en esa fecha con la que está cayendo con la variante ómicron. Deberían tener paciencia y fijar otros plazos. Dichas ampliaciones no creo que molesten a nadie», cuenta Amado. Él agradece al ayuntamiento «la ayuda que ha supuesto la ampliación durante todo este tiempo», aunque resalta que «tampoco se sabe si con la pandemia iremos de nuevo hacia atrás o para adelante».

«El diálogo y flexibilidad que está mostrando el equipo de gobierno ante la situación del covid-19 es fundamental, porque aún llevará tiempo que los clientes recuperen la confianza en los interiores de los locales», indica Carlos Talaván, propietario de la tapería La Majá y presidente de los hosteleros de la plaza Mayor. «En el caso de que la situación no mejore, estoy convencido de que el ayuntamiento dará otra prórroga de ampliación. Diciembre no ha sido bueno para el sector», asegura. Asimismo Talaván se muestra satisfecho con la medida ya que «ha amparado a los compañeros en una ocasión excepcional», manifiesta.

«Los políticos deben ser cautos y no tomar decisiones precipitadas. Hay que estar a la altura de las circunstancias, los espacios abiertos son más seguros», argumenta.

La portavoz del equipo de gobierno municipal, María José Pulido, defendió que «tenemos que cumplir estrictamente con la ordenanza de las terrazas». Por ello, a partir de marzo expira el permiso especial que el consistorio cacereño concedió a los bares para que incrementaran los aforos y el número de mesas en el exterior para hacer frente a las secuelas económicas de la época del confinamiento y a todas las restricciones.

«El diálogo y flexibilidad que está mostrando el equipo de gobierno ante la situación es clave»

Desde que se inició la crisis sanitaria los establecimientos de hostelería que lo han solicitado al ayuntamiento han visto temporalmente ampliados sus veladores o incluso se han expedido autorizaciones para que locales que no poseían de un espacio pudieran instalar terrazas durante un periodo de tiempo. No obstante, dos años después asociaciones como Extremeños contra el Ruido reiteraron la petición para que los veladores de la ciudad regresen a su estado original dado que la posición ya no es para nada comparable con la del 2020.

Así, precisó Pulido que este mes de febrero se hará una prórroga y a partir de marzo deberán volver a la situación previa a la pandemia en lo que a sus terrazas se refiere. «Queremos que los ciudadanos puedan andar sin chocarse con las sillas y que los vecinos puedan descansar sin ruido excesivo y creemos que puede haber un equilibrio perfecto entre las empresas y la vida de las personas cumpliendo la ordenanza», señaló la edil.

«Queremos que los ciudadanos puedan andar sin chocarse con las sillas y que los vecinos descansen»

Los empresarios de la hostelería en su conjunto se posicionan de dicha manera ante la posibilidad de otras limitaciones. «No descartamos reunirnos nuevamente con el equipo de gobierno». Entretanto, la sexta ola sigue su curso y los hosteleros insisten en que los veladores siguen siendo un punto en favor de la seguridad.