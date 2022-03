Violencia de género, brecha salarial, trata y prostitución, conciliación familiar, publicidad sexista, acoso sexual, roles y estereotipos de género y techos de cristal. Estos son, para el Ayuntamiento de Cáceres y el Consejo Sectorial de la Mujer, los ocho principales retos a superar para lograr una sociedad más igualitaria. Este domingo se han reivindicado en la carrera ‘Reto 8 KM’, organizada por el consistorio y en la que participaron unas 200 personas. La actividad partió del paseo de Cánovas y los participantes recorrieron 8 kilómetros hasta llegar a la plaza Mayor (unos los realizaron caminando y otros corriendo).

Ya en la plaza Mayor tuvo lugar una batucada y la lectura de un manifiesto «consensuado», tal y como afirmó la portavoz del equipo de gobierno y concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido. Hizo referencia así a lo ocurrido el pasado 8 de marzo, cuando la Asamblea Abolicionista de Cáceres decidió no secundar la manifestación porque el manifiesto no condenaba la prostitución, entre otros asuntos. «Me duele porque en el feminismo abunda más la unidad y el acuerdo entre el feminismo y la lucha por la igualdad que el desacuerdo. Puede haber discrepancias y debate y se tiene que ver como algo normal y no como la noticia. Lo importante es que aquí el 8 de marzo hubo una gran manifestación y un gran consenso en cuanto a las mujeres homenajeadas y en cuanto al manifiesto, que recoge amplia y claramente todas las cuestiones que tienen que ver con la agenda feminista», aclaró.

"En el feminismo abunda más la unidad y el acuerdo entre el feminismo y la lucha por la igualdad que el desacuerdo" María José Pulido - Portavoz del equipo de gobierno

En el manifiesto leído ayer tras la marcha se hizo referencia a que «la violencia ejercida contra las mujeres, la feminización de la pobreza, las dificultades de acceso al espacio público y la conciliación son problemas que siguen siendo prioritarios». En este sentido destacaba, por ejemplo, que «la incorporación de la mujer no ha ido acompañada de políticas efectivas que permitan ejercer la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, lo que las sigue obligando a tener que elegir entre la carrera profesional o la familia».

Discriminación

Hizo hincapié en que «las políticas de género deben también abordar la mayor dificultad de aquellas mujeres que sufren discriminación no solo por ser mujeres sino también por ser gitanas, emigrantes, lesbianas, trans o por tener una discapacidad» y recordó que «la pobreza energética afecta especialmente a mujeres solteras y a hogares monoparentales encabezados por mujeres».

«La idea de la igualdad -añade el manifiesto- no solo es justa, sino también económicamente rentable, pues en las sociedades en las que se ha conseguido mayor igualdad hay más progreso social y económico y menos pobreza». «Las mujeres del mundo -prosigue- desean y merecen un futuro igualitaria, sostenible, pacífico y con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Y para lograrlo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones».

Con esta iniciativa se cerró ayer la programación por el día de la Mujer, aunque el trabajo en el ayuntamiento continúa. En estos momentos se desarrollan actividades dirigidas sobre todo a mujeres víctimas de violencia de género y se pondrá en marcha el plan de igualdad.

Para este programa, tal y como recordó la portavoz del equipo de gobierno, María José Pulido, ya se realizó un diagnóstico de género, antes de la pandemia, pero deberá actualizarse, ya que la situación de la mujer tras el covid ha cambiado. Después comenzará un trabajo encaminado a desarrollar políticas de igualdad de cara a la ciudadanía, «pero siempre desde la transversalidad», incidió Pulido.