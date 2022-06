El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, confirmó este jueves que ya ha mantenido una reciente conversación con los promotores de la mina subterránea de Valdeflores en Cáceres, calificando el encuentro de "constructivo". Señaló, en unas declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Vara ha pedido que se respeten los procedimientos administrativos, pues los promotores aún tienen que registrar el proyecto, que deberá ser estudiado por técnicos y "en base a ese estudio se decidirá".

"Que nadie crea que esto es una cosa discrecional, que uno si quiere dice que sí o no. Hay unos procedimientos administrativos que respetar", ha dicho.

En este sentido, Vara ha señalado que la presencia de litio en Extremadura aporta interés para que proyectos como el de la gigafactoría de baterías para coches eléctricos se instale en la región.

Por ello, considera que "lo ideal" es que "cumpliendo con la normativa y no molestando a nadie se cierre el ciclo completo aquí, pero no tiene porque ser así, pues Volkswagen se ha ido a Sagunto y allí no hay litio".