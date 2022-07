El objetivo: impulsar la autovía hasta Castelo Branco, para cuya finalización solo resta un tramo de 18 kilómetros. Ahora, un bloque empresarial reclama una obra fundamental para el desarrollo de Cáceres. Quedó patente el pasado 5 de julio, en la mesa redonda ‘Oportunidades transfronterizas, el caso de la autovía Navalmoral-Castelo Branco’, organizada por la Confederación de Empresarios y Autónomos de Extremadura (Ceade) en el Hotel Barceló Barceló V Centenario.

Su presidente, Diego Arturo Hernández dejó clara la intención al inicio de la sesión, que no era otro sino el de reivindicar la terminación de la autovía y sobre todo la de incidir sobre la parte portuguesa para que invirtiera y concluyera lo antes posible el tramo que les corresponde hasta llegar a La Raya.

«La ‘autovía de la prosperidad’ nos da paso al mar, por eso es una vía para la industrialización y el turismo» Diego Arturo Hernández - Presidente de la Ceade

La autovía que pretende unir próximamente las ciudades de Moraleja, Monfortinho y Castelo Branco es un proyecto que cuenta con unos estudios previos realizados en el año 2008 en los que el gobierno portugués apostó para comenzar las obras en 2010. Pero la crisis económica abocó a Portugal a retirar su iniciativa y, por lo tanto, la licitación presupuestaria para su ejecución. Esto obligó a la Junta de Extremadura a desistir de conectar la autovía Ex-A1 de Navalmoral de la Mata a Monfortinho, llevándola solo hasta Moraleja.

Desde el gobierno extremeño siempre se ha mantenido que cuando Portugal decidiera hacer el enlace entre Castelo Branco y Monfortinho, la Junta acometería el tramo que va desde Moraleja hasta Monfortinho con unos 18,5 kilómetros de longitud. Con este trayecto se permitirá la conexión entre Lisboa y Madrid por el norte de Extremadura, convirtiéndose en el segundo gran enlace entre las dos capitales, además del tramo Badajoz-Évora.

Transporte de mercancías

Esta obra marcará un antes y un después en la Euroregión EUROACE (Alentejo, Portugal Central y Extremadura), donde residen tres millones de personas. La conexión de Navalmoral con Castelo Branco permitirá, por un lado, la agilización de las salidas hacia el litoral y, por otro, la agilización de los transportes comerciales en un país que se mantiene entre los tres primeros puestos de importaciones y exportaciones. Los datos que corroboran esta tendencia son que desde enero a septiembre de 2021 las empresas cacereñas han realizado 3.642 operaciones de ventas a Portugal con un valor de 68 millones de euros, pero además los cacereños han importado mercancías por 134 millones desde Portugal en el mismo periodo.

Los cinco productos más exportados de Cáceres a Portugal son: el tabaco, que lidera las exportaciones por un valor de 18 millones de euros; el caucho; los productos de limpieza y la parafina; los plásticos y sus manufacturas y las frutas, de las que se exportan 5 millones de kilos.

La autovía marcará un antes y un después en la Euroregión, según los expertos

Debido a este volumen de exportaciones, parece necesario ampliar la autovía Ex-A1, que atraviesa los municipios más poblados del norte de la provincia de Cáceres (Navalmoral, Plasencia, Coria y Moraleja) hacia Portugal. Esta autovía, de la que solo restan 18 kilómetros avanza en el tramo cacereño ya que la Junta de Extremadura incluyó en los presupuestos de este año una partida de 300.000 euros para comenzar el proyecto. Su inclusión tiene que ver con que en el Plan de Infraestructuras de Portugal 2024-2030 se contempla la realización de los más de 50 kilómetros que distan de Monfortinho a Castelo Branco.

«La baja densidad de demográfica de los núcleos que atraviesa la futura autovía a veces ralentiza los fondos» Joao Lobo - Presidente de la Comunidad intermunicipal Beira Baixa

Mesa redonda de la Ceade

¿Pero cuál es la postura de los empresarios? La respuesta la dieron en la mesa redonda de esta semana. Su moderadora, Mari Cruz Sánchez, comenzó diciendo que en coche no hay problema para hacer el tramo entre Moraleja y Castelo Branco, separados por unos 100 kilómetros de distancia, pero que el verdadero inconveniente aparece cuando es necesario utilizar transporte público como el autobús o el tren, en los cuales, debido a los transbordos que hay que realizar son necesarias 31 horas para hacer estos 100 kilómetros.

En esta sesión, también estuvieron presentes: Leopoldo Rodrigues, presidente de la cámara Municipal de Castelo Branco; Julián Mora Aliseda, catedrático de Ordenación del Territorio en la UEx; José Luis Clemente, presidente de Arigata; Ana Palmeira, presidenta de la Asociación Empresarial Beira Baixa, y Joao Lobo, presidente de la Comunidad Intermunicipal Beira Baixa.

Precisamente Lobo indicó que los políticos no invierten la cantidad de fondos necesarios para ejecutar la obra ante la baja densidad demográfica de los núcleos de población por la que pasa la futura autovía. Según explicó, es necesario crear una cadena de valor para fijar un desarrollo económico. A ello contestó el catedrático Julián Mora, que especificó que era imprescindible la fijación de la población, ya que si esto no se hacía, la autovía provocaría un descenso demográfico al conectar dos grandes ciudades por un periodo corto de tiempo, como ocurrió al unir Segovia y Valladolid con Madrid, dos ciudades que han perdido población en los últimos años. «Las infraestructuras son necesarias, pero no son suficientes para garantizar infraestructuras que permitan el desarrollo interno», subrayó Mora Aliseda.

«Hay que fomentar el anclaje territorial para mantener a los recursos humanos en sus núcleos urbanos» Julián Mora - Catedrático de Ordenación del Territorio en la UEx

A esto también respondía Ana Palmeira diciendo que había que evitar la despoblación joven y mantener a las personas en los territorios mediante la creación de empleo, la implantación de empresas innovadoras y la conservación de las empresas tradicionales de la zona. Para todo ello había que promover la formación de los empleados a las necesidades diarias de las empresas. «A fin de cuentas, tenemos que reforzar la población del territorio», afirmó.

«Es necesario crear una cadena de valor para fijar el desarrollo económico», apuntan

Por su parte, el presidente de Arigata comenzó su turno sosteniendo que el tejido empresarial de la comarca de Sierra de Gata tiene una alta trayectoria, con 330 socios. Respondió las declaraciones de los ponentes afirmando que era necesario renovar las infraestructuras para no perder población. «Existen muchos lazos transfronterizos, por lo que la autovía sería una vértebra para unir los desplazamientos entre Portugal y Moraleja, ya que son más de 250 vehículos pesados los que transitan por Moraleja procedentes de Madrid y con destino al país vecino», relató.

El presidente de la confederación destacó que la carretera se bautizó como ‘la autovía de la prosperidad’ por el hecho de que abría una vía de comunicación que daba paso al mar desde el norte de Extremadura y el centro de España. Asimismo, se refirió a la macrofactoría de baterías de Navalmoral y a la esperanza de que su puesta en marcha generará empleo, aminorará la despoblación y exigirá mejores vías de comunicación.

«Los empresarios de ambos países deben conocerse, escucharse y compartir conocimientos y experiencias entre ellos» Ana Palmeira - Presidenta de la Asociación Empresarial Beira Baixa

Obstáculos

El debate abordó seguidamente un asunto de rabiosa actualidad, que está ahora sobre la mesa y que se refiere a los obstáculos que para el desarrollo empresarial extremeño suponen las zonas especiales para la protección de aves (ZEPAS). «No permiten la industrialización y es por eso que existe tan poco anclaje territorial. Cáceres es una de las ciudades con mayor término municipal y de todo ese territorio, un 90 por ciento está protegido, por lo que es imposible crear desarrollo. Este es uno de los muros con los que se encuentran las empresas que quieren invertir en nuestra región, pero además hay otro muro que dificulta aún más las cosas y este es el sistema burocrático», dijo el profesor Mora, quien sentenció que «la administración va lenta y el tema ambiental hace que Extremadura no se ponga al día. El muro lo ponemos nosotros mismos», concluyó.

Turismo

Si hay autovía parece que los beneficios llegarán en cadena. Uno de ellos será la riqueza que se generará en Extremadura gracias al turismo. La salida al mar por el norte de la región provocará que los viajeros visiten las zonas que atraviesa esta vía de comunicación, por ejemplo la zona de la comarca de la Sierra de Gata crecerá, tal y como expuso José Luis Clemente. El turismo va de la mano de las empresas, puesto que los empresarios españoles y portugueses pueden aliarse para vender el territorio y promover de esta forma la afluencia de visitantes. «Lo más importante es que los empresarios de ambas partes se conozcan, se escuchen entre ellos y compartan conocimientos y experiencias para crear proyectos colaborativos», remarcó por otro lado la presidenta de los empresarios de la Beira Baixa.

«Necesitamos renovar las infraestructuras para no perder población y mantener los lazos transfronterizos» José Luis Clemente - Presidente de Arigata

Beneficios para Cáceres

El concejal de Turismo del Ayuntamiento, Jorge Villar, entre el público, aseguró a este diario que la autovía para Cáceres «es fundamental coser La Raya y la frontera, ya que es un destino turístico y es algo que no nos separa, sino que nos une», dijo el edil. Recordó la importancia de mejorar las conexiones entre Cáceres y Castelo Branco, dos ciudades que están hermanadas y que forman parte de Triurbir, una cooperación ibérica que lleva trabajando desde la década de los 90 junto a Castelo Branco y Plasencia. «No solo autovía, sino también todo el resto de conexiones son fundamentales en un momento en el que estamos asistiendo a la industrialización de Extremadura y por tanto es importante estar más cerca de nuestros puertos naturales, que son los de Portugal», concluyó Villar.

En definitiva, es necesaria la finalización de esta vía ya que uniría dos países y conectaría dos capitales como son Madrid y Lisboa, además traería numerosos beneficios a Extremadura. Aunque para que eso se produzca, Julián Mora aconsejó que primero sería necesario realizar un anclaje territorial apostando por un tren comercial y otro de altas prestaciones como se ha hecho en la presa de Alqueva. Allí se han transformado 140.000 hectáreas y a su vez se ha promovido la creación de empleo, con lo que se ha fijado población.

«No solo la autovía, todo el resto de conexiones también son importantes», dicen

Por lo tanto, es necesario crear una serie de infraestructuras que permitan transformar todos los recursos naturales disponibles y por consiguiente, formar a los recursos humanos para que sepan explotarlos. De esta forma, entiende Mora Aliseda, se detendrían problemas derivados de las grandes infraestructuras, uno de ellos la despoblación.