A los cacereños Javier Caldera y Miguel Ángel García les emocionan la fotografía nocturna y la astronomía. Y juntos han conseguido que esas dos pasiones confluyan en un folleto recién salido del horno editorial gracias a ‘Extremadura, buenas noches’, un programa de la Junta: ‘Apuntar más lejos’ y, a través de sus páginas, los dos fotógrafos proponen un paseo nocturno por los cielos de Cáceres. Además el Espacio para la Creación Joven de la ciudad acoge una exposición donde reúne un total de 18 ilustraciones de gran formato tomadas por los citados retratistas que aúnan ciencia y estética y que muestran cómo, a todas luces, la riqueza y misterios del firmamento (nebulosas, galaxias, cometas, eclipses solares, estrellas, esteroides…). Para llegar a comprender alguno de estos increíbles fenómenos hace falta una buena dosis de curiosidad a cargo del que observa y, sobre todo, de didáctica por parte del que explica. Por eso la muestra resulta tan interesante como visual para el que asume la pequeñez y la insignificancia del ser humano.

«Muchas veces pensamos que para captar este tipo de imágenes hay que viajar a lugares exóticos, como Noruega, Finlandia, Desierto del Sahara…, pero la verdad es que en Cáceres y Extremadura se pueden encontrar cielos impresionantes. Basta con elegir bien una zona apartada como Los Barruecos o la Sierra de la Mosca, donde no haya contaminación lumínica, y mirar hacia arriba. No hace falta disponer de un equipo muy costoso», señala con una amplia sonrisa Caldera a El Periódico.

Tanto el impreso como el muestrario, invita al público a dejarse sorprender por los paisajes nocturnos del término municipal cacereño. Así, entre las imágenes que protagonizan las páginas del volumen y la exhibición se puede encontrar una espectacular fotografía de la constelación de Orión entre nubes, además de estampas maravillosas de la Galaxia de Andrómeda, Cometa Leonard, Doble cúmulo de Perseo, Nebulosa Cabeza de Bruja o de la Luna mineral.

Captar todas estas fotografías no fue tarea sencilla y hay que ser muy paciente, porque, según resalta Caldera, en este tipo de imágenes se tienen que dar una serie de factores claves, como que el cielo esté despejado, que no haya cerca ningún foco de contaminación lumínica ni viento y que la Luna se encuentre en fase nueva. Esos serían los requisitos idóneos para retratarlas.

¿Alguna vez se ha preguntado cómo se forma una nebulosa? ¿De dónde proceden los elementos químicos de las tablas periódicas que había que estudiar en el instituto? ¿Qué ocurre cuando muere una estrella? Todas estas respuestas están escritas en el cosmos, y los astrónomos tienen muchas de las claves que desentrañan estos misterios que suceden sobre nuestras cabezas. «Siempre me ha llamado la atención la Vía Láctea. Ambos pertenecemos a la Asociación Astronómica Placentina Mintaka, cuyo presidente es Juan Carlos Martín. Él ha realizado las fotos de la introducción de la exposición. El folleto y la muestra están pensados para dar una presencia imponente a la imagen», asegura. Del mismo modo cada instantánea está acompañada de una breve historia. «La idea es que cada uno de los relatos que acompañan las fotografías trasladen al lector el sentimiento que experimentamos nosotros al presenciar una escena tan espectacular», comenta.

La astrofotografía es una disciplina que requiere conocimientos en astronomía, fotografía, naturaleza y, en el caso de Javier Caldera y Miguel García, también de bioquímica y marketing y publicidad (estudios que cursan actualmente los dos jóvenes en la región). «Las imágenes de esta exposición son reales como la vida misma. Sin trampa ni cartón, sin efectos especiales. Formas y colores invisibles al ojo humano que se muestran en toda su grandeza», añade Javi.

¿Qué le aporta la astrofotografía? «En cierta manera, creo que una de las cosas que más me motivan de hacer fotografías es que te permite ser el dueño de un momento, traducir ese instante que tienes ante ti en algo estático que seguirá exactamente igual pase el tiempo que pase. Cada fotografía contiene una gran cantidad de información y hay que entender. La astrofotografía es una afición minoritaria, pero cada vez cuenta con más adeptos», responde feliz.

¿Observando el cielo se da uno cuenta de lo pequeños que somos ? «Aunque la grandiosidad del firmamento impacta a todo aquel que lo observa con un mínimo detenimiento. De vez en cuando piensas en lo insignificantes que somos frente a lo grandioso que es el universo, aunque no muy a menudo, que nos deprimiríamos. Hay que aprender a preparar la sesión: qué noche salgo o no, dónde voy, dónde me pongo, adónde apunto, qué quiero sacar..., porque la Vía Láctea es preciosa, pero con un paisaje que la acompañe gana mucho», dice.

Durante la visita a la exposición, el alcalde cacereño, Luis Salaya, aseguró las cualidades que posee Cáceres para este tipo de afición. «En la ciudad tenemos la suerte de tener un gran término municipal y muy poca contaminación lumínica. La exposición se puede disfrutar hasta finales de agosto. Esta iniciativa tiene una especial importancia porque contribuye a mostrar las cualidades que atesora la región para ser referente del turismo astronómico».

«Nos encanta que la muestra se encuentre en este espacio, centro del ocio y la cultura joven del municipio. Esta exposición nos enseña que entre la juventud hay pasatiempos sanos. Se continúa hablando de los jóvenes como si siguieran los mismos hábitos que otras generaciones, sin embargo, lo que nos dicen los estudios es que el consumo de alcohol ha bajado y que el ocio nocturno es más moderado», afirmó el primer edil, emocionado con el espectáculo.