La Junta de Extremadura no se pronunciará sobre «especulaciones» en torno a la mina de litio de Cáceres porque el proyecto no está presentado, dijo este martes el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González. Lo ha hecho después de que la mercantil Extremadura New Energies, que impulsa esta iniciativa, haya considerado que puede solicitar directamente el permiso de explotación de la mina, una opción que la compañía llevará a cabo en el caso de que se confirme la denegación del permiso de investigación.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, a preguntas de los medios, González señaló que «sobre especulaciones es muy difícil responder», dado que «ese proyecto -de mina subterránea- no está presentado y como no está presentado no se puede valorar».