Alcaldes del norte de Cáceres niegan haber prevaricado con los vertidos de cerezas

Los cinco alcaldes acusados de prevaricar con los vertederos municipales en el norte de Cáceres defienden que son inocentes porque ellos no tienen competencia sobre los vertidos de cerezas.

Así lo ha hecho público el abogado de varios de los regidores imputados, Miguel Corchero, que ha realizado declaraciones previas al primer encuentro entre las partes antes del juicio, que finalmente ha concluido sin acuerdo.

El letrado ha puesto de manifiesto que la postura común ha sido pedir la absolución de los cinco representantes municipales puesto que no hay evidencias de delito. "No hay prueba contra ellos, hay una serie de vertidos que no se han producido por su parte sino por los productores de la cereza y esa es una competencia de la comunidad autónoma".

En ese sentido, ha expuesto que los ayuntamientos "no tienen capacidad para autorizar ni capacidad de inspección, no tramitan ninguna actuación ni expedientes sancionadores y que sus competencias se circunscriben a los vertidos urbanos".

También precisa que "no queda acreditado que los ayuntamientos hayan dado dictado órdenes y resoluciones administrativas para autorizar estos vertidos". En relación a los bandos móviles que añade la fiscalía como prueba, el abogado sostiene que "en ningún caso han sido emitidos por los alcaldes".

El ministerio público pide para ellos 13 años de inhabilitación. Varios de los acusados, de distinto signo político, PP y PSOE, ejercen actualmente el cargo. Están imputados los responsables entre 2015 y 2019 de los ayuntamientos de Rebollar, Cabrero, Tornavacas, Cabezuela del Valle y Navaconcejo.

Los cinco no son los únicos que han sido imputados por prevaricación en relación a los vertidos de cerezas. El juzgado de instrucción encausó a otros diez regidores del norte de Cáceres por la misma causa, pero finalmente archivó las diligencias.

Tras el encuentro, la sala ha fijado la fecha del juicio, que será el próximo 18 de octubre.