Un boleto sellado en la Administración de Loterías 'La niña bonita' de Cáceres, situada en el nº 15 de la avenida Ruta de la Plata, ha recibido un premio de primera categoría al acertar los seis números de la combinación ganadora de la Bonoloto (22-37-18-33-15-7) en el sorteo correspondiente al viernes 23 de septiembre. A esta hora se desconoce la identidad del afortunado. Hay otro premio similar en el despacho receptor Nº 29.780 de A Coruña. La recaudación del sorteo ha ascendido a 2.735.061 euros. Los dos ganadores de primera categoría se llevarán cada uno 977.683 euros.

Silvia Cerro, titular de la administración cacereña, está exultante desde que conoció la noticia. "Me llamó la delegada para comunicármelo después del sorteo. No podía creerlo". Se da la circunstancia de que Silvia tienen solo 30 años y abrió en 2018 la administración más joven de la ciudad en la zona oeste. Ahora está esperando un hijo y afirma que no puede expresar toda la felicidad que siente. "Este viernes fui al ginecólogo y pude ver al niño. Luego quedé con mis seis amigas en una terraza porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos y ya nos echábamos de menos. Y estando allí me llamaron para decirme el premio. No puede haber más felicidad en un solo día", relata sonriente. "Yo lo que quiero es repartir premios a la gente de Cáceres, es lo mejor que puede pasar".

La administración ya dio otro premio sustancioso en el año 2019 con el código del millón de euros (una apuesta extra del Euromillón), y en el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2021 repartió numerosas pedreas con un '15' de un segundo premio. "La verdad es que llevamos cuatro años abiertos y no nos podemos quejar. Poner en marcha una administración desde cero es muy difícil pero con la ayuda de la familia lo hemos conseguido", revela. Sobre el nuevo ganador, posiblemente Silvia pueda llegar a conocerlo, en cuyo caso guardaría el secreto profesional si así se lo pidiera, o no, porque es factible cobrar el premio directamente en el banco. "De todos modos, lo bueno de este trabajo es que ves a la gente feliz con poco. Con solo ganar diez euros y no tener que pagar la apuesta, la gente ya se alegra la mañana", afirma.

El acertante de momento puede ser cualquiera. "La clientela de la lotería suele superar los cuarenta años y casi todos son padres y madres de familia. También paran aquí los trabajadores que van camino de Las Capellanías y algunas personas que vienen a la Pastelería Imperial", comenta Silvia. Lo que parece claro es que alguien, en Cáceres, ha solucionado este sábado una buena parte de su vida.