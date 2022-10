El Congreso Nacional de la Empresa Familiar ha clausurado a mediodía de hoy su XXV edición en Cáceres con un discurso en el que el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, ha lanzado un mensaje muy claro: "Nosotros somos de aquí, y no nos vamos a ir". Durante su intervención en el Palacio de Congresos ha recordado: "No nos han podido echar las pandemias. Ni podrá con nosotros la inflación, ni la crisis energética y espero que tampoco la marejada fiscal que vivimos estos días".

Sendagorta, tirando de aorta, ha echado menos de los que nos precedieron. "En una situación de grandes carencias en España, nuestros padres y abuelos nos enseñaron que a las dificultades hay que hacerles frente, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Pero no nos vamos. Aquí seguimos y aquí seguiremos", ha reiterado ante los más de 500 asistentes que acudieron a esta cita que ayer inauguró Su Majestad el Rey Felipe VI.

En su discurso, Sendagorta ha pedido "que impere la reflexión y el análisis riguroso al definir medidas que inciden en nuestra actividad. Que, al tomar decisiones, al legislar, no se nos creen barreras competitivas que nos pongan en posiciones desfavorables respecto de las que existan en otros países de nuestro entorno. Pedimos -ha añadido- que se entienda la necesidad prioritaria de tener un tejido empresarial formado por empresas enraizadas en España, con los valores que compartimos

En este sentido ha hecho mención al aporte que las empresas familiares dan en materia de infraestructuras sostenibles, turismo y hospitalidad, salud, energías renovables, moda, transporte por tierra, mar y aire, distribución, siderurgia, ingeniería e industria aeroespacial. Por eso ha exigido a la sociedad y a las autoridades que "entiendan que las empresas familiares, grandes, medianas y pequeñas, son un pilar esencial en nuestro modelo de sociedad".

Además ha apelado a evitar la polarización y a apostar por la moderación para construir un marco de relaciones estables que permitan proyectar un futuro a largo plazo para el país y sus empresas. "Es vital -ha añadido- recuperar y reforzar el sentido de la institucionalidad. Es tarea de todos hacer más fuertes todas las instituciones que nos representan y nos vertebran como sociedad. Huyamos de las ocurrencias y apostemos por el rigor. En esa tarea siempre podrán contar con nosotros".

No ha querido obviar un hecho que ha suscitado el interés general: la sonada ausencia de Pedro Sánchez. "Quiero confirmarles que hemos invitado al presidente. Nos hubiese encantado contar con la presencia del presidente. Y quiero asegurarles que el año que viene le volveremos a invitar (el congreso se celebrará en Bilbao) porque para nosotros es un gran honor poder contar con la presencia del presidente del Gobierno de España". Si ha acudido Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular.

Reacciones

Precisamente, Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar se refirió a la importancia de la celebración de este congreso, que da la oportunidad a los ponentes de que conozcan Cáceres y "vean -dijo- lo vibrante que está Extremadura ahora". Leal habló de ese buen momento puesto que en la actualidad la empresa familiar en la región genera un 86% de empleo y una facturación privada que alcanza el 92%. Por eso apuntó que la línea de trabajo en termosolares e industrialización es la adecuada, aunque debe darse "un pasito más en comunicaciones".

Leal aludió al relevo generacional, que debe a su juicio realizarse "de manera tranquila, con diálogo y preparación porque es la única manera de construir pilares sólidos para que el futuro sea tan próspero como el pasado". Leal admitió que "es difícil encontrar el momento, pero son pasos naturales. En nuestro caso (el de la empresa Cristian Lay) llevamos con eso relevo generacional ocho años y ahí seguimos, muy tranquilos y contentos".

Del relevo también habló Juan José Cámara de la firma IGT, una empresa de desarrolladores de software y hadware del sector de la restauración que en la actualidad tiene más de 30.000 restaurantes informatizados en España y aporta soluciones completas como fabricante. Cámara creó la compañía con 23 años (la empresa tiene 38). Ahora la dirige su hijo y él, confiesa, está "en la variable de dejar hacer, y muy bien".

A Juan José Cámara le costó 10 años ese relevo. Para ello envió a su hijo a China durante cuatro años, a un lugar donde nadie hablaba inglés. "Hizo la mili en China, ahora habla chino y ya está dirigiendo la compañía", expone satisfecho. La empresa, a su juicio, se enfrenta al reto de estar en primera línea de la tecnología: "Aquí -argumenta- o subes escaleras o bajas escaleras, no te puedes quedar parado". Apuesta por la llegada a las empresas de gente joven, "con ideas y entornos diferentes que conozcan las necesidades de la gente".

La innovación ha sido otro de los temas sobre los que ha versado el congreso en palabras del director de Innovación de Pascual, Gabriel Torres; la directora de transformación y organización de Gestamp, Patricia Riberas; y la vicepresidenta and Reach & Relevance Officer de Tous, Rosa Tous. Lo han hecho en una mesa redonda moderada por el director de Banca Comercial del Santander, Ángel Rivera.

"No solo se trata de innovar para sobrevivir sino para mantenernos líderes", ha apuntado Riberas, de Gestamp, empresa multinacional dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes para el automóvil en la que más de 3.500 profesionales trabajan internacionalmente en I+D. Por su parte Riberas ha apuntado que dentro de Gestamp la innovación está muy cerca del cliente, más alejada de la organización. En ella se cuenta con el proyecto Atenea, con más de 70 iniciativas y 750 personas trabajando en innovación, no sólo gente joven sino también empleados con experiencia. Desde su empresa se han replanteado el ciclo de vida del empleado, buscando perfiles que, con formación, levanten el "talento dormido" de la organización, un perfil innovador que debe ser a su juicio flexible intelectualmente, abierto a nuevas ideas y comunicativo.

Para la responsable de Tous, empresa que en 2020 cumplió su centenario, la innovación es un pilar del negocio familiar que sirve para conseguir "nuevas maneras de sorprender a los consumidores", evaluando y trabajando con el producto, según recoge la Agencia Efe. Para la representante de Tous, la innovación es un objetivo multidisciplinar que "si no lo haces te quedas atrás", ha dicho poniendo el ejemplo de la unión de los equipos y stocks de las tiendas digitales y físicas y la puesta en marcha de la marca nueva Sout, para llegar a un público diferente en el sector joyero. Además, la empresa cuenta con una escuela de artesanos, un proyecto socioeducativo, talleres para saber reparar y restaurar joyas, con acuerdos con centros de España, Portugal y México, países a los que pronto se sumará Polonia. Unas características del líder innovador a las que Tous añade la "libertad, curiosidad y capacidad de apertura de mente al mundo, cultura y mercados"; mientras que para el responsable de Pascual también debería contar con pensamiento estratégico y capacidad analítica y de movilización y motivación para rodearse de los mejores

Un principio de innovación "muy fuerte" presente desde los inicios, a juicio de Torres, en la familia Pascual, que recientemente ha creado el órgano Pascual Innova, para "reanudar el crecimiento y el futuro de la empresa" tras darse cuenta que cada vez costaba más ofrecer cosas diferenciales al consumidor. Así, ha explicado que dentro de la innovación a nivel de producto, se ha creado un nuevo formato "bag in box" en su marca Bezoya en formato o la leche de salud inmune, o el nuevo modelo de negocio Bezoya Directo, de transporte de agua a las casas. Asimismo, se ha invertido recientemente dentro de Pascual Innoventures en dos proyectos de innovación, una cerveza artesanal hecha con residuos de pan, Señor Mendrugo, que lucha contra el desperdicio alimentario; y The Goods, un novedoso marketplace sobre el futuro de la alimentación sostenible y la seguridad alimentaria. En este sentido, ha apuntado que el próximo año lanzarán una ganadería enfocada a cero emisiones y otra iniciativa en el ámbito de nutrición personalizada, una inversión estratégica en nuevas tecnologías similar a la incubadora Mylkcubator, especializada en agricultura celular, para producir ingredientes más funcionales y no necesariamente de origen animal.