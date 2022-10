"Vinieron por detrás y me gritaron 'hijo de puta, te vamos a matar'", dice el acusado del crimen de la motosierra

"Todo ocurrió en dos segundos". Al pie de la letra, el acusado de matar a un vecino con una motosierra y herir a otro en Palomero parafraseó a su abogado durante el juicio. Tras dos años de instrucción --los hechos ocurrieron en octubre de 2020-- la Audiencia Provincial de Cáceres acogió este lunes la vista, la segunda por un caso de homicidio y con jurado popular en menos de un mes.

De forma previa, su letrado, el mediático Jorge Albertini, adelantó a los medios la línea de defensa. Que fue un accidente. El acusado, M. reiteró esta postura ante la Sala. Solo respondió a preguntas de su defensa y prácticamente repitió lo que había manifestado con anterioridad su abogado. Aseguró que en ningún momento tuvo intención de matar a V. y a R., los dos hermanos con los que mantenía un enfrentamiento desde hace veinte años por la propiedad de unos terrenos.

Aseguró ante los magistrados y el tribunal popular que la tarde en la que ocurrieron los hechos el 9 de octubre de 2020, él se encontraba cortando unos olivos "de su propiedad" con su motosierra y que antes de que atardeciera, los dos hermanos se personaron en la finca con actitud amenazante y con unas varas del ganado: "Vinieron por detrás y me dijeron 'hijo de puta, te vamos a matar'". Incidió a preguntas de su abogado que su intención fue defenderse y que a causa del desnivel del terreno V. tropezó contra él con el fatal desenlace. "Se cayó hacia mí y empezó a gritar de dolor".

El interrogatorio se extendió durante apenas diez minutos en los que M. aseguró que en ningún momento tuvo intención de huir, "me quedé en casa esperando a la Guardia Civil", y aprovechó para lamentar las secuelas "mentales" que ha padecido a causa del suceso.

Desmintió la versión del acusado R., uno de los dos hermanos agredidos con la motosierra que declaró ante el juez en calidad de testigo. Al contrario que el imputado, R. sí está obligado por ley a decir la verdad. En su testimonio, argumentó que ambos cogieron las varas para dirigirse a M. "porque era una costumbre", ya que eran ganaderos. "No teníamos la intención de agredir a nadie". También, que retiraron las llaves del coche "para que no se fuera" y "poder demostrar que era él el que había cortado los olivos" y tratar de resolver el conflicto "hablando".

Los dos hermanos y el acusado acumulaban años de litigios por daños en sus fincas aunque todas las causas habían sido archivadas con anterioridad porque no había pruebas que demostraran la autoría. Según expuso la defensa, en 1998 M. adquirió esa finca por 5.000 euros pero no se formalizó la compra-venta. Por su parte, la acusación asegura que el motivo de la disputa estaba relacionado por el paso de una finca no por la propiedad, ya que asegura que los dueños son los hermanos.

"Te hemos pillado"

Aunque R. no vio cómo se producía el forcejeo entre su hermano fallecido y el acusado, puso de manifiesto que escuchó: "ahora no me vas a decir que no eres tú, te hemos pillado». Fue precisamente esa última frase, «te hemos pillado» la que suscitó más interpretaciones entre las partes. Fiscalía y acusación pusieron sobre la mesa que los dos hermanos gritaron "te hemos pillado" cuando sorprendieron al acusado cortando los olivos. La defensa por su parte, añadió que al acusado le profirieron "te hemos pillado, te vamos a matar".

También estaba previsto que testificaran ante el juez dos vecinos de la finca en la que ocurrieron los hechos, los dos primeros testigos que encontraron a los hermanos tras el suceso. A lo largo de los días en los que se prolongue el juicio también harán lo propio los agentes que intervinieron y los forenses.

La vista estaba señalada a mediodía. A primera hora de la mañana el juzgado convocó a los candidatos a formar el jurado popular. La ley establece que son nueve personas más los dos suplentes. La selección se prolongó hasta pasadas las doce y tras un breve receso, las partes se volvieron a convocar para dar comienzo a la vista.

Aparte del interés mediático que suscitó por el tipo de delito que se juzga, la Sala ofreció una estampa de aforo completo, ya que fue ocupada por estudiantes de Derecho.

Fiscalía y acusación coinciden en la pena, 29 años y medio por un delito de homicidio (15 años), uno de homicidio en grado de tentativa (9 años y 6 meses) y un tercero de amenazas graves (5 años). La acusación, ejercida por R. hermano y una de las víctimas, pide también una indemnización de 190.000. La defensa pide que sea absuelto.