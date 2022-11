Era cuestión de tiempo que una moción obligara a los grupos políticos del Ayuntamiento de Cáceres a posicionarse con respecto al Decreto del litio aprobado por la Junta de Extremadura el verano pasado y que el proyecto de mina de litio (ahora subterránea) volviera al debate plenario. Sorprende que no sea Unidas Podemos (UP), que se ha posicionado claramente en contra de cualquier tipo de mina en Valdeflórez, el grupo que haya registrado esa moción, sino que lleva la firma del edil no adscrito Téofilo Amores (los dos socios de gobierno de la legislatura de Luis Salaya: la formación morada y el ex concejal de Vox). Amores ha registrado una moción, que irá al pleno de este mes de noviembre, en la que propondrá a los grupos aprobar una solicitud a la Junta de Extremadura para la «modificación urgente o derogación del Decreto-ley 5/2022, de 31 de agosto, el denominado ‘decreto del litio’. Y en su exposición de motivos destaca que el proyecto de mina de litio «es una de las grandes amenazas que pesan hoy sobre la ciudad de Cáceres».

Primeras valoraciones A la espera de que los grupos adelanten su voto a la moción, ayer ya se pudieron recabar las primeras valoraciones. Los ediles no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz avanzan que la apoyarán, y que «ya va siendo hora de que todos nos posicionemos con respecto a la mina de litio» de cara a las elecciones municipales de 2023. Alcántara también adelantó ayer que acudirán a la concentración en contra de la mina, convocada para este sábado en Cánovas por la plataforma Salvemos la Montaña. La portavoz de UP, Consuelo López Balset, manifestó ayer que, en principio, «a falta de leernos la moción, la apoyaremos. Porque ese decreto pone la alfombra roja a este tipo de empresas extractoras. Nuestra postura es en contra de la mina subterránea». UP y los ediles no adscritos de Cáceres Viva han sido los únicos miembros de la corporación municipal en confirmar su asistencia a la concentración del sábado. Mateos (PP) considera irresponsable acudir a la concentración del sábado sin conocer la opinión de los expertos sobre la mina subterránea El Grupo Socialista alegó ayer que «nunca adelanta el sentido de su voto antes del pleno», mientras que el portavoz popular, Rafael Mateos, aseveró que desconocen aun el escrito y que lo valorarán en los próximos días. En cuanto a la concentración del sábado, Mateos ha calificado de «irresponsable» acudir «sin tener una opinión formada con el proyecto de mina subterránea, antes de consultar a expertos». En esa línea se mueve la portavoz de Ciudadanos (Cs), Raquel Preciados, quien asegura que «hay mucho desconocimiento al respecto; son los técnicos los que tienen que valorar el nuevo proyecto». Y sobre el decreto del litio cree que «puede ser beneficioso para otros proyectos venideros», más allá del de Valdeflórez. Unidas Podemos y los ediles no adscritos de Cáceres Viva han sido los únicos miembros de la corporación municipal en confirmar su asistencia a la concentración en Cánovas Concentración en Cánovas El profesor de investigación del CSIC Fernando Valladares (del departamento de Biogeografía y Cambio Global), junto al naturalista y escritor Joaquín Araujo son algunos de los nombres propios que participarán en la concentración del sábado. También, el periodista Juan Serna, pionero del ecologismo y la agricultura ecológica en España; fue el primer presidente del CRAE (Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica). Y, por último, intervendrá el especialista en marketing digital Ricardo Regalado. Allí mismo tendrá lugar la lectura de un manifiesto y una degustación de productos naturales de la Sierra de la Mosca. En una jornada, que arrancará a las 11.00 horas con cuentos infantiles, una batucada y la participación de cantautores, para mostrar el rechazo al proyecto de mina subterránea y expresar «el descontento y la decepción sufrida por el nuevo camino tomado por el alcalde de Cáceres, Luis Salaya». También para «expresar el rechazo frontal que sentimos al decretazo del litio de Vara», por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura. Durante el mes de octubre y noviembre, la Plataforma Salvemos la Montaña ha trasladado a los barrios su acción reivindicativa contra el proyecto de mina subterránea, y ha comenzado a ofrecer charlas en los distintos distritos de Cáceres. La Junta asegura que su posición con respecto a la mina no ha cambiado: “La decisión última es del Ayuntamiento de Cáceres”