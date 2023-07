El alcalde de Cáceres se compromete a aumentar la plantilla policial y dotarla de más medios

Fiesta grande en la Policía Local de Cáceres. La jefatura se ha vestido este jueves de gala para retomar, después de cuatro años, la celebración de su patrona, la Virgen del Carmen. Ha sido una jornada con muchos matices porque el nuevo alcalde, Rafael Mateos, ha ofrecido su primera intervención ante los agentes y lo ha hecho comprometiéndose a abordar los problemas de falta de personal y medios que el cuerpo lleva años denunciando insistentemente, y que provocaron un serio desencuentro con el Gobierno local de la pasada legislatura, unas relaciones que se tornaron complicadas y acabaron prácticamente rotas. Mateos, que no ha ocultado que jugaba en casa, puesto que fue concejal delegado de seguridad en la legislatura 2015-2019, ha escuchado las reiteradas peticiones de los agentes y ha esbozado sus medidas para los próximos cuatro años. Por cierto que entre ellas no figura la comisaría de Aldea Moret, pero sí el refuerzo de la presencia policial.

En primer lugar, y respecto a los cuadrantes de trabajo de la plantilla (llegaron a convocarse protestas a principios de año), el alcalde ha recordado que acaban de asumir el mando de la corporación municipal hace veinte días pero ha anunciado que el nuevo concejal delegado de Seguridad, Pedro Muriel “ya está trabajando con el inspector jefe para completar esa reorganización interna administrativa, de plantilla”, y adaptarla a los criterios y prioridades del nuevo equipo de Gobierno. “En los próximos meses habrá novedades”, anticipó.

De hecho, en cuanto a la petición que ya le han trasladado los barrios a través de la Agrupación de Vecinos para reforzar la policía de proximidad, Mateos ha explicado que la Policía Local de Cáceres se ha visto mermada desde el punto de vista operativo a raíz de la normativa autonómica que posibilita el pase a segunda actividad con 55 años. “Por tanto, para nosotros es una prioridad incrementar la plantilla, también los mandos, y lógicamente cuantos más agentes, mayor servicio de proximidad”. Además, ha subrayado la importancia que concede a “una policía a pie de calle, que tenga un contacto directo con las personas, porque es el primer nexo de unión entre el ayuntamiento y los ciudadanos”.

En este sentido, durante su intervención ante los agentes, Mateos ha asumido directamente la “responsabilidad” del Gobierno local por facilitar la labor policial, “y eso pasa por una mejor reorganización de la plantilla y de los servicios”, “por una planificación que se haga con antelación suficiente”, pero también “por atender las necesidades de medios y materiales que venís comunicando”. Y en este punto se ha comprometido a “reservar una partida de los presupuestos municipales para financiar vuestros equipos y operaciones en la medida en que sea necesario. Tenéis mi compromiso, y yo os pido que mantengáis el vuestro con la ciudad, la lealtad con los ciudadanos”.

Y todo ello, ha destacado el alcalde ante la plantilla policial, “porque en vuestras manos está, junto con el resto de fuerzas y cuerpos policiales, que Cáceres pueda seguir sacando pecho de ser una ciudad tranquila y segura”.

Mateos no ha rehuido aspectos polémicos. Preguntado por la apertura de la pequeña comisaría de Aldea Moret (calle Río Tíber), cuya obra finalizó en la pasada legislatura pero no llegó a entrar en funcionamiento por falta de recursos humanos, el alcalde ha insistido en el planteamiento que el PP ha venido manteniendo: “ya dijimos que acometer esa actuación de la forma que se había hecho parecía una imprudencia, porque a día de hoy no hay plantilla suficiente para dar cobertura al nuevo edificio”. No obstante, ha pedido al inspector jefe de la Policía Local “que haya unidades operativas en la barriada, porque yo prefiero policías patrullando las calles de Aldea Moret, que dos agentes sentados en un despacho”. De todos modos, el equipo de gobierno estudiará qué uso puede darle a ese local “puesto que se ha hecho una inversión importante (115.000 euros) y a día de hoy no se ha podido utilizar”.

Tampoco ha dudado en manifestarse contra la violencia machista a raíz de la condecoración de dos agentes que auxiliaron a una víctima de agresión sexual en el parque del Príncipe. “Este gobierno está muy sensibilizado con esa cuestión y vamos a trabajarla con muchísima intensidad, al igual que se viene trabajando en los últimos años. No me cabe ninguna duda de que los agentes velan de manera especial contra esa lacra que supone la violencia machista”, dijo, subrayando que “un solo caso ya es preocupante”.