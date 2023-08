Turismo en Cáceres: fortalezas y debilidades de su gran industria

María Fernández, presidenta de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex) dice que «este verano «está siendo uno de los más flojos» que recuerda. Según las últimas encuestas del Instituto Nacional de Estadística sobre la ocupación de Hoteles y Apartamentos, que datan del mes de junio, Cáceres ha retrocedido con respecto al año 2022 y a los niveles pre pandemia, con un 5% y un 6% respectivamente en cuanto a las cotas de alojamiento. También se ha visto reducida la duración de las estancias con respecto al mes de mayo. Se ha pasado de 2,06 noches por estancia a 1,76.

Pero, ¿qué ha pasado para que los niveles de ocupación sean inferiores a la etapa anterior a la pandemia? La presidenta cuenta a El Periódico los principales motivos por los que se ha registrado la bajada basándose en las debilidades de la ciudad en los meses de época estival y posibles soluciones pese a la gran industria que tiene.

«Durante los meses previos voy tanteando el número de reservas y notaba que no estaban entrando reservas para julio y agosto», cuenta Fernández, resignada, y reconoce que la temporada de verano no es la más atractiva para visitar Cáceres. El calor siempre hace estragos en la ciudad durante estos meses y no permite hacer las actividades que los turistas buscan, como pasear por la parte antigua. Achaca también a las elecciones una cierta incertidumbre que no ha permitido a la gente disfrutar del mes de julio. Y no olvida el mal momento económico que está sufriendo España actualmente: «Si te suben la hipoteca 300 euros ya no dispones de ese dinero para poder irte de vacaciones». Otro de los motivos por el que la gente no está eligiendo Cáceres para disfrutar de las vacaciones es que el turismo interior decrece en la época veraniega: «La gente prefiere la playa». Un último defecto que encuentra es la falta de actividades para realizar en familia de la ciudad, ya que, según ella, no hay atractivos para los niños: «Un parque infantil temático medieval en la parte antigua se aprovecharía mucho».

Para Fernández son muchas las fortalezas de Cáceres: la ciudad antigua, la gastronomía de la que dispone, la ubicación estratégica por la proximidad a Portugal, la riqueza natural cercana, la conservación de la cultura tradicional y, sobre todo, su gente. Pero entiende que todas estas fortalezas pierdan su fuelle durante esta estación: «La gente que quiere venir a Cáceres en verano se echa atrás por las altas temperaturas».

Aún así, tiene claro que hay una oportunidad que ayudaría al entorno cercano a la capital cacereña para crecer durante el verano: «El parque acuático del que se hablaba en Casar de Cáceres nos vendría genial».

Guías turísticos

María Jesús Pérez es la presidenta de la Asociación Profesional de Guías de Cáceres y también opina que la época de verano es muy dura por el calor, pero reconoce que «el mes de agosto es mejor que el de julio, supongo que será porque la gente se coge más vacaciones en este mes».

Afirma que la gente está buscando otras formas de disfrutar la parte antigua: «Estamos enseñando la ciudad a las 8.30 horas para que, cuando acabemos, los visitantes puedan aprovechar el resto del día e irse a las piscinas naturales del norte de la región». Otra de las oportunidades en la que hay que incidir es en comentar más los hechos históricos de la región: «Hay gente extranjera que viene a la ciudad y no conocían muchos de los personajes que han salido de la región».

Se pretendió, también, la búsqueda de rutas alternativas pero, según María Jesús Pérez, «los turistas sólo quieren visitar la Ciudad Monumental, a estas actividades sólo iba gente de Cáceres».

No olvida una queja por la que le preguntan a diario, y es la falta de baños públicos en las zonas próximas a la plaza Mayor.

«Está muy animado ahora mismo, es un turismo distinto al de otras épocas del año. Son personas que vienen de paso y no se quedan a dormir. Agosto será un mes normal, pero en julio nunca ha habido turismo», concluye.